Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi că România se află într-un moment favorabil în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este aproape de finalizarea tuturor clarificărilor necesare pentru aprobarea preliminară din partea Comisiei Europene.

Oficialul estimează că suma va fi primită integral, iar împreună cu fondurile aferente cererii de plată 3, România ar putea încasa peste 3 miliarde de euro.

După ședința de guvern, ministrul a arătat că ziua de joi marchează un pas important pentru România, întrucât coaliția de guvernare demonstrează că poate livra reformele asumate.

El a explicat că au fost adoptate două decizii esențiale: una referitoare la Romsilva, prin care este închis jalonul 24, și o alta legată de procesul de decarbonizare, care închide jalonul 119.

Potrivit acestuia, prin aceste reforme și prin adoptarea bugetului aflat în lucru se închid ultimele necesități de clarificare aferente cererii de plată 4.

Ținta autorităților este ca, până la sfârșitul lunii martie, să fie obținută aprobarea preliminară a Comisiei Europene atât pentru cererea de plată 4, cât și pentru cererea de plată 3.

În acest context, ministrul a subliniat că estimarea actuală indică o sumă totală de peste 3 miliarde de euro care ar putea fi aprobată pentru România, ceea ce ar reprezenta un pas semnificativ în implementarea PNRR.

„Astăzi este o zi bună pentru România, este o zi în care coaliţia arată că poate livra reformele necesare. Discutăm de două decizii importante, una este legată de Romsilva şi această hotărâre de guvern închide jalonul 24 şi cealaltă este legată de decarbonizare şi închide jalonul 119. Este important de înţeles că, cu aceste două reforme pe care guvernul iată le împinge mai departe şi cu adoptarea bugetului pe care o avem acum în lucru, închidem ultimile necesităţi de clarificare pe cererea de plată 4 şi ţinta noastră este ca la sfârşitul lunii martie să avem totul clarificat pentru aprobarea preliminară a Comisiei Europene, atât pentru cererea de plată 4 cât şi pentru cererea de plată 3. Estimarea, evident, este de a avea peste 3 miliarde de euro care să fie aprobate pentru România şi este important să înţelegem că e un pas semnificativ în implementarea PNRR”, e explicat Dragoș Pîslaru joi, 5 martie.

Dragoș Pîslaru a mai anunțat că vineri va avea loc o întâlnire cu ministerele, sub coordonarea prim-ministrului, pentru a monitoriza stadiul implementării PNRR.

El a precizat că mecanismul de analiză de risc este deja elaborat și că a avut loc o reuniune a comitetului interministerial pe această temă. În perioada următoare, ministrul intenționează să prezinte public detalii privind implementarea și eventualele măsuri remediale.

Referitor la componenta financiară, oficialul a reiterat că cererea de plată 4 are o valoare de 2,62 miliarde de euro și că există convingerea că suma va fi primită integral. Diferența de bani este legată de cererea de plată 3, care include mai multe jaloane. În opinia sa, este probabil ca cele două cereri să fie cuplate, ceea ce ar duce la efectuarea unei plăți unice din partea Comisiei Europene și la depășirea pragului de 3 miliarde de euro.

„Cererea de plată 4 este de valoare de 2,62 miliarde şi consideră că o vom primi integral, în timp ce diferenţa de sumă este legată de cererea de plată 3. Probabil că cele două se vor cupla şi vom avea o plată unică din partea Comisiei, astfel încât am menţionat că vom depăşi suma de 3 miliarde de euro”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a evitat să detalieze modul exact în care se va forma suma finală ce urmează să fie încasată, dar a arătat că Executivul a primit din partea Comisiei Europene o confirmare că argumentele prezentate de România vor fi analizate într-o manieră constructivă. În prezent, autoritățile așteaptă rezultatul analizei instituției europene.

„În acest moment nu o să intru în detaliu cum se va forma suma pe care o vom încasa. Ce vă pot spune doar este că, aşa cum a spus şi prim-ministrul după întâlnirea de succes de săptămâna trecută, ce avem de la Comisia Europeană este o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă. Evident că în acest moment aşteptăm să vedem analiza Comisiei”, a precizat demnitarul.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, Comisia Europeană a acceptat deja dovezile încărcate în sistem, iar cuantumul exact al plății aferente cererii de plată 3 va fi stabilit după finalizarea analizei.

România urmează să transmită și câteva observații suplimentare, în urma discuțiilor recente cu reprezentanții Comisiei. O estimare privind suma finală ar putea fi disponibilă spre sfârșitul lunii, existând posibilitatea unei confirmări chiar mai rapide.