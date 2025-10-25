Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că, până în prezent, programele implementate erau de scurtă durată și axate pe distribuirea rapidă de vouchere, mai degrabă decât pe soluții strategice pentru mediu. Ea a subliniat că această abordare nu rezolvă problemele majore și nu utilizează eficient fondurile provenite din taxe de mediu sau certificate verzi.

Pentru anul viitor, strategia va fi schimbată, prioritizând proiecte cu impact real și pe termen lung în domeniul mediului, și nu doar programe menite să ofere satisfacție rapidă beneficiarilor.

„Până acum au fost gândite programe pe termen scurt în loc de programe strategice, că aici de fapt este o problemă esențială: Unde ducem banii de pe taxele pe mediu sau de pe certificatele verzi? Pentru anul viitor am schimbat strategia. Adică anul acesta și până anul acesta programele de succes gândite de AFM erau mai degrabă programele care duceau la vouchere date în două secunde. Era această voucheriadă în care dacă se puteau da în două secunde era cel mai de succes program posibil al anului respectiv. Nu asta rezolvă, de fapt, problema pe mediu. Deci problema să aruncăm în stânga și în dreapta cu vouchere ca să ne asigurăm că toată lumea este mulțumită și de fapt în realitate nu se rezolvă problema mai mare, nu ne duce nicăieri”, a spus sâmbătă, la B1, Diana Buzoianu.

Ministrul a afirmat că aproximativ o treime din fondurile alocate României prin PNRR pentru mediu au fost pierdute în acest an ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană.

„Acolo sunt proiecte strategice pentru România: apă canal pentru comunități, comunități care nu au astăzi, nu au văzut apă potabilă în zona respectivă, nu au acces la canalizare. Acolo sunt proiecte precum centrul de aport voluntar, adică locurile în care să poată aduce cetățenii mobila lor, deșeuri toxice, deșeuri vegetale. Toate aceste programe și-au pierdut finanțarea. O parte semnificativă dintre ele. Am reușit să salvăm o parte prin negocierea cu Comisia. O parte, aproape o treime din acești bani au fost pierduți. Și vorbim de proiecte care începuseră deja”, a spus ministra Mediului.

Ministrul a precizat că o parte dintre proiectele inițiale au fost transferate către AFM și a subliniat că preferă să prioritizeze finalizarea lucrărilor de apă și canalizare în localitățile care nu dispun de aceste utilități în 2025, considerând că accesul la apă potabilă reprezintă o prioritate esențială, chiar și în fața programelor cu vouchere pentru termopane.

Diana Buzoianu a explicat că programul Casa Verde este administrat prin RepowerEU, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, subliniind că există o problemă majoră legată de proiectele fotovoltaice: deși s-au făcut investiții semnificative în acestea, resursele pentru sisteme de stocare nu au fost suficiente. Ea a adăugat că este necesară o schimbare, având în vedere că resursele disponibile sunt limitate.