Deputatul USR Claudiu Năsui a depus la Senat un proiect de lege care să elimine pensiile speciale pentru primari, viceprimari și președinții/vicepreședinții consiliilor județene. Aceste pensii erau prevăzute în articolul 210 din Codul Administrativ, dar erau amânate anual prin așa-numita „OUG Trenuleț”.

Năsui spune că această schimbare este necesară pentru a reduce cheltuielile statului și pentru ca România să respecte promisiunile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Legea prevede ștergerea completă a articolului 210, care oferea pensii speciale tuturor foștilor aleși locali din 1992.

Conform vechii reguli, un fost primar, viceprimar sau președinte de consiliu județean putea primi până la 18.780 de lei pe lună, aproape șapte ori mai mult decât pensia medie din România (2.816 lei). Legea elimină definitiv aceste pensii speciale, care erau oricum suspendate până în 2027. Năsui explică că menținerea lor încalcă principiul contributivității și pune presiune pe buget, deja cu un deficit de aproape 9% din PIB și datorie publică de peste 50%.

Năsui a reamintit faptul că România s-a angajat prin PNRR să reducă cheltuielile cu pensiile speciale, iar eliminarea lor completă pentru aleșii locali este crucială pentru a nu pierde 869 de milioane de euro din fondurile europene. Deputatul USR consideră că abrogarea articolului 210 este „un pas concret pentru respectarea angajamentelor europene și o dovadă că statul renunță, în sfârșit, la propriile privilegii.”

Vă reamintim că luni, 20 octombrie, CCR a emis o hotărâre privind pensiile magistraților. CCR a acceptat sesizarea ÎCCJ cu o majoritate de 5 voturi „pentru”, hotărând astfel că legea este neconstituțională.

Surse politice susțin că judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină și Bogdan Licu s-au pronunțat în favoarea admiterii sesizării ICCJ. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu fusese amânată de CCR de două ori, până la decizia luată luni.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”.

Legea nu a fost respinsă pentru conținutul său, ci din considerente de formă: Guvernul nu a cerut avizul CSM pentru versiunea finală a proiectului. CCR amânase de două ori soluționarea obiecției de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, până la pronunțarea hotărârii de luni.