Sistemul de pensii din România ar putea fi modificat. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un nou proiect de lege care vizează modificarea substanțială a modului în care sunt stabilite și contestate pensiile în România. Inițiativa are ca obiectiv principal eliminarea termenelor limitative pentru corectarea deciziilor de pensionare și consolidarea dreptului pensionarilor la recalcularea veniturilor.

Proiectul este susținut de senatorul Niculina Stelea, care afirmă că actualul cadru legislativ poate crea situații în care pensionarii sunt lipsiți de posibilitatea de a-și recupera drepturile financiare corecte.

„Pensiile nu sunt pomană. Ele reprezintă dreptul românilor care au muncit zeci de ani. Bătrânii de astăzi ai României au construit această țară și merită respect. De aceea, AUR a inițiat un proiect de lege care să le apere dreptul la o pensie decentă și corect calculată”.

Potrivit expunerii de motive, legislația adoptată în 2023 de coaliția formată din PSD și PNL prevede un termen de doar 45 de zile în care o decizie de pensionare poate fi contestată.

După expirarea acestui interval, decizia devine definitivă, chiar și în situațiile în care apar ulterior erori de calcul, documente noi sau dovezi privind venituri neincluse în dosar.

Inițiatorii susțin că această limitare poate genera inechități, în special pentru persoanele vulnerabile care nu reușesc să acționeze în termenul stabilit.

„Pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor lor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă. În legea adoptată de PSD și PNL în 2023 se prevede că, dacă un bătrân nu contestă în termen de 45 de zile decizia privind valoarea pensiei, aceasta nu mai poate fi recalculată. Asta într-un dispreț profund față de multiplele decizii ale Curții Constituționale, care au statuat că pensia este un drept patrimonial. Venim să reparăm această scăpare legislativă, pentru că nu vreau să mă gândesc că au introdu-o intenționat în Legea pensiilor”, a precizat secretarul executiv al Senatului României, Niculina Stelea.

Elementul central al propunerii legislative este introducerea principiului potrivit căruia drepturile de pensie ar trebui să fie „imprescriptibile”, ceea ce ar permite recalcularea acestora fără limită de timp.

Senatoarea Niculina Stelea argumentează că pensionarii trebuie să aibă acces permanent la corectarea eventualelor erori administrative sau omisiuni din dosarele de pensionare.

În acest context, Casa Națională de Pensii ar avea obligația de a analiza și răspunde solicitărilor de recalculare depuse de beneficiari.

„Imaginați-vă un profesor ieșit la pensie la 65 de ani, care poate este bolnav sau singur și care nu reușește să meargă să conteste decizia emisă de Casa de Pensii. El rămâne cu pensia ciuntită și fără posibilitatea legală de a repara această nedreptate. Tocmai ca să nu se întâmple așa ceva, noi vrem să fie trecut explicit în lege că drepturile de pensie sunt imprescriptibile și nu pot fi cedate total sau parțial”, a declarat senatorul AUR.

Conform inițiatorilor, actualul sistem poate afecta în mod direct pensionarii aflați în situații dificile, precum:

persoane în vârstă cu probleme de sănătate

beneficiari care nu au acces facil la consultanță juridică

pensionari care descoperă ulterior documente relevante nevalorificate

Aceștia susțin că pensia reprezintă un drept patrimonial câștigat prin contribuții și muncă îndelungată, iar statul are obligația de a asigura corectitudinea calculului acesteia.

Reprezentanții AUR afirmă că proiectul are rolul de a corecta ceea ce consideră a fi deficiențe ale legislației actuale și de a întări protecția socială a pensionarilor.

În viziunea lor, funcționarea sistemului public de pensii trebuie să se bazeze pe principiul transparenței și al corectitudinii permanente, nu pe termene procedurale restrictive.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea parlamentară, unde va fi analizat de comisiile de specialitate înainte de a fi supus votului.

Dacă va fi adoptat, acesta ar putea modifica semnificativ modul în care sunt gestionate contestațiile și recalculările de pensii în România, extinzând drepturile pensionarilor de a solicita revizuirea deciziilor administrative.

Inițiativa legislativă propusă de AUR readuce în discuție tema sensibilă a echității în sistemul public de pensii. Prin eliminarea limitelor de timp pentru recalculare, proiectul urmărește să ofere o protecție extinsă pensionarilor și să reducă riscul unor erori administrative ireversibile.

Dacă va fi adoptată, legea ar putea avea un impact semnificativ asupra modului în care sunt gestionate drepturile de pensie în România.