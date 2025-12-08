Fostul președinte Traian Băsescu transmite un avertisment sever privind direcția în care se îndreaptă România, susținând că țara se află într-o situație critică.

Lipsa unor măsuri urgente ar putea duce, în următorii ani, la scenarii similare crizei financiare din Grecia, crede Traian Băsescu. El a explicat că problema majoră care trebuie analizată acum nu este rezultatul electoral de duminică, ci starea economiei.

Fostul președinte insistă că datoria publică și dobânzile aferente cresc într-un ritm nesustenabil, iar ignorarea acestor evoluții ar putea face imposibilă plata obligațiilor financiare ale statului.

Traian Băsescu ar subliniat că, în absența unor măsuri „corecte și preventive”, România ar putea ajunge în situația de a vinde active strategice pentru a-și menține datoria la un nivel suportabil, la fel cum Grecia a cedat active publice în timpul crizei.

Băsescu a sugerat că Aeroportul Otopeni sau active din Portul Constanța ar putea deveni vulnerabile în astfel de scenarii, dacă nu se intervine rapid pentru echilibrarea finanțelor publice.

„Nu, nu rezultatul votului mă îngrijorează, mă îngrijorează situația țării. Iar lucrurile ar trebui să intre acum într-un regim accelerat de rezolvare a marilor probleme pe care le avem. Pentru că, uitați-vă la datoria publică și crește continuu, și toți ne-am obișnuit să vorbim de datoria publică, dar marea problemă o reprezintă dobânzile la împrumuturile pe care le facem. Iar eu personal nu vreau să fiu un proroc al dezastrului, dar, dacă nu acționăm corect și preventiv, vă asigur că în patru, cinci ani s-ar putea să nu ne mai putem plăti dobânzile la datoria pe care o avem și atunci o să facem ce-au făcut grecii: mai dăm Aeroportul Otopeni, mai dăm și ceva din Portul Constanța. Asta se poate întâmpla dacă nu se iau măsurile de pe acum pentru tratarea problemei datoriei publice”, a declarat Traian Băsescu luni, 8 decembrie, la o zi după ce au avut loc alegeri locale parțiale în România.

Totodată, Traian Băsescu, care a fost și primar general al Capitalei, a criticat modul în care este gestionat bugetul Bucureștiului. Băsescu a afirmat că fondurile sunt împărțite neuniform, cu prioritate către sectoare, în timp ce Primăria Generală rămâne fără resurse reale pentru a dezvolta proiecte majore.

El a explicat că orașul este blocat în probleme vechi — de la trafic și încălzire până la poluare, pentru că nu poate exista o strategie coerentă de dezvoltare în condițiile a „șapte bugete independente”.

Băsescu a comparat situația actuală cu perioada mandatului său, când existau totuși resurse pentru proiecte precum pasajele, modernizarea unor linii de transport sau investițiile în stația de epurare Glina.

În opinia sa, primarul general de acum, proaspăt alesul Ciprian Ciucu, nu ar mai avea posibilitatea de a realiza proiecte importante tocmai din cauza fragmentării bugetare, care paralizează capacitatea administrativă a Capitalei.