Potrivit celui mai recent raport al International Olive Council, producția globală de ulei de măsline este estimată la 3,44 milioane de tone în sezonul 2025–2026. Chiar și așa, datele indică un declin net de aproximativ 132.000 de tone față de sezonul anterior.

Scăderile cele mai mari sunt raportate în Spania, cu minus 47.900 de tone, și în Turcia, unde reducerea ajunge la 215.000 de tone. Aceste pierderi nu sunt complet compensate de evoluțiile pozitive din Africa de Nord, ceea ce menține presiunea asupra pieței globale, transmite Agroinformacion.

În contrast cu tendința generală, Tunisia este estimată să își majoreze producția cu aproximativ 110.000 de tone față de anul anterior, ajungând la un total de 450.000 de tone în sezonul 2025–2026. Această creștere depășește 32% în ritm anual și este cu atât mai relevantă în comparație cu sezonul 2023–2024, când producția tunisiană a fost de doar 220.000 de tone.

Avansul este susținut de extinderea plantațiilor moderne de măslini și de un cadru legislativ mai flexibil decât cel din Uniunea Europeană. Producătorii tunisieni urmăresc să își consolideze statutul de reper global în sectorul uleiului de măsline.

Și Maroc revine după un sezon slab, cu o producție estimată la 160.000 de tone, peste nivelurile înregistrate în 2024–2025.

La nivelul Uniunea Europeană, producția totală de ulei de măsline este estimată la puțin peste 2 milioane de tone, sub nivelul de 2,11 milioane de tone din sezonul precedent. Pentru Spania, datele Ministerului Agriculturii indică o producție de 1,37 milioane de tone, față de 1,41 milioane în 2024–2025.

Scăderi sunt prognozate și în Grecia și Portugalia, în timp ce Italia ar putea înregistra o revenire, cu un volum estimat de până la 300.000 de tone.

Conform raportului European Union Agricultural Outlook 2025–2035, sectorul uleiului de măsline este așteptat să își revină treptat după minimele recente și să beneficieze de randamente mai bune în următorul deceniu. Totuși, schimbările climatice rămân cea mai mare provocare structurală, fiind asociate cu fenomene meteo extreme, secetă prelungită și deficit de apă.

Raportul mai arată că utilizarea pesticidelor în livezile de măslini ar putea scădea cu aproximativ 7% până în 2035, pe fondul unor practici agricole îmbunătățite și al schimbărilor structurale din sector.