În ultimele săptămâni, în mediul online au apărut tot mai multe discuții despre întârzierile și verificările suplimentare în procesul de emitere a buletinelor românești pentru cetățenii născuți în Republica Moldova.

Situația are la bază un context real: în ultimii ani au existat numeroase cazuri în care acte de identitate au fost obținute pe adrese comune, uneori cu sute sau chiar mii de persoane înregistrate oficial la aceeași locație.

Ca reacție la aceste abuzuri, autoritățile au început să aplice controale mai stricte. Totuși, aceste verificări nu îi afectează doar pe cei care au încălcat regulile, ci și pe oameni care se află în deplină legalitate, reclamă Cosmin Răileanu, antreprenor și fondator „Tribul Antreprenorilor”.

Mulți dintre aceștia locuiesc de ani de zile în România, au dezvoltat afaceri, dețin proprietăți, și-au întemeiat familii și contribuie constant la economie prin plata taxelor și a contribuțiilor.

În paralel, discuțiile despre o eventuală unire politică între România și Republica Moldova continuă să fie prezente în spațiul public. Cu toate acestea, nu există o certitudine că un astfel de scenariu se va concretiza într-un orizont apropiat. În acest context, tot mai mulți antreprenori consideră că o apropiere economică poate produce efecte concrete și imediate.

Interesul pentru colaborare există în ambele direcții. Antreprenorii din Republica Moldova sunt tot mai interesați de piața românească, iar tot mai multe companii din România caută oportunități peste Prut. Cu toate acestea, una dintre principalele dificultăți este lipsa unei infrastructuri simple prin care oamenii de afaceri să se cunoască, să identifice parteneri potriviți și să înceapă colaborări directe.

În România funcționează peste un milion de companii active, în timp ce în Republica Moldova există peste 200.000 de entități economice. Chiar și o colaborare constantă între o mică parte dintre acestea ar putea genera un ecosistem economic comun mai puternic. Din această perspectivă, ideea unei „uniri antreprenoriale” începe să capete contur.

Tribul Antreprenorilor, o comunitate de business deja activă în România, face un pas în această direcție și deschide accesul către antreprenorii din Republica Moldova și diaspora. Scopul declarat este crearea unei punți reale între cele două piețe, bazată pe relații directe și colaborări concrete.

Comunitatea funcționează într-un spațiu închis, destinat exclusiv antreprenorilor. Nu există algoritmi care să decidă vizibilitatea membrilor, fiecare participant având șansa reală de a-și prezenta activitatea și de a intra în contact cu alți oameni de afaceri.

Platforma include o hartă a antreprenorilor, unde fiecare companie este poziționată în funcție de oraș. Astfel, membrii pot identifica rapid cine activează în România, în Republica Moldova sau în diaspora și pot iniția conexiuni directe.

În același timp, comunitatea oferă acces la webinarii și informații practice despre modul în care funcționează un business în România. Sunt abordate teme precum legislația, contabilitatea, aspectele juridice, dar și vânzările, marketingul sau organizarea internă.

Pe termen lung, obiectivul este ca schimbul de informații să fie realizat în ambele direcții, astfel încât și antreprenorii români să poată înțelege mai ușor mediul de afaceri din Republica Moldova.

Fiecare antreprenor își poate prezenta afacerea, poate comunica direct cu alți membri și poate descoperi potențiali parteneri, furnizori sau clienți, indiferent de țara în care se află.

Comunitatea devine astfel un punct de plecare pentru moldovenii care vor să intre pe piața românească, dar și pentru românii care vor să înceapă afaceri în Republica Moldova, fără a avea inițial repere clare.

Pentru a accelera conectarea între mediile de business, sunt oferite 100 de abonamente gratuite pe viață pentru companii din Republica Moldova care doresc să fie active și să construiască parteneriate reale.

Fondatorul comunității, Cosmin Răileanu, a explicat că organizația lucrează de ani de zile cu antreprenori moldoveni și cunoaște modul concret în care funcționează colaborările. El a subliniat că există deja relații de business reale și oameni implicați care își doresc să construiască și să crească, la fel ca antreprenorii din România.

În opinia sa, problema nu este lipsa dorinței de colaborare, ci absența unui spațiu simplu în care antreprenorii să se întâlnească și să înceapă să lucreze împreună. Răileanu a mai arătat că o apropiere reală între cele două țări poate începe la nivel antreprenorial, fără a aștepta decizii politice sau sisteme administrative perfecte.

„Lucrăm deja de ani de zile cu antreprenori din Republica Moldova și știm exact cum funcționează lucrurile în practică. Nu vorbim despre teorie, ci despre colaborări reale, care deja există. Vedem oameni serioși, implicați, care vor să construiască și să crească, exact ca antreprenorii din România. Problema nu este lipsa dorinței de colaborare. Problema este că nu există un spațiu simplu în care oamenii să se întâlnească, să se cunoască și să înceapă să lucreze împreună. Cred că unirea reală începe între antreprenori. Nu trebuie să așteptăm decizii politice sau sisteme perfecte. Putem începe noi, prin relații directe, prin networking digital, prin încredere construită în timp și colaborări concrete. Dacă antreprenorii sunt conectați și lucrează împreună, restul vine de la sine”, afirmă antreprenorul.

În timp ce autoritățile continuă să gestioneze verificările legate de actele de identitate și să corecteze problemele existente, antreprenorii aleg să meargă înainte și să dezvolte relații directe, bazate pe încredere și colaborare.