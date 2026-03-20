Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează cetățenii moldoveni care au domiciliul în România la o adresă unde sunt înregistrate mai mult de zece persoane că riscă să rămână fără cartea de identitate. Avertismentul vine în contextul apariției în spațiul public a unor informații privind presupuse verificări suplimentare aplicate cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina, Rusia și alte state din fostul spațiu sovietic, care au dobândit cetățenia română și solicită eliberarea sau preschimbarea cărții electronice de identitate.

Verificările de legalitate privind emiterea actelor de identitate sunt realizate în baza legislației naționale în vigoare și nu au legătură cu statul de proveniență al persoanelor verificate. Aceste controale îi vizează pe cei care dobândesc sau redobândesc cetățenia română și sunt justificate, pe de o parte, de obligația de a certifica corectitudinea transcrierii actelor de stare civilă în registrele naționale, iar pe de altă parte, de necesitatea verificării exactității înscrierii domiciliului.

Începând cu data de 31 martie 2025, la nivel național funcționează Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), o platformă care permite verificarea acurateței datelor înregistrate în registrele de stare civilă încă din 1 ianuarie 1921.

Numărul maxim de persoane care pot avea domiciliul la aceeași adresă a fost reglementat prin Legea nr. 162/2023, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Conform acestor prevederi, nu poate fi înscrisă în actul de identitate o adresă de domiciliu dacă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt deja înregistrate mai mult de zece persoane la acea adresă.

În situațiile în care această limită este depășită, iar persoanele înregistrate nu fac parte din aceeași familie extinsă, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pot dispune încetarea valabilității domiciliului. Măsura este aplicată în conformitate cu normele metodologice stabilite pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind evidența persoanelor și actele de identitate.

România a lăsat fără carte de identitate peste o sută de mii de cetățeni moldoveni în ultimii doi ani, în urma modificărilor legislative adoptate de Parlamentul de la București în domeniul evidenței populației și al actelor de identitate ale cetățenilor români. Aceste schimbări au dus la verificări mai stricte și la retragerea documentelor în cazurile în care nu au fost respectate condițiile legale privind domiciliul sau obținerea cetățeniei.

În acest context, în decembrie 2025 au avut loc 37 de percheziții pe teritoriul României, care au vizat modul în care a fost redobândită sau acordată cetățenia română pe baza unor documente oficiale. Ancheta a scos la iveală existența unei rețele suspectate că ar fi fost organizată încă din anul 2022 de mai mulți cetățeni ucraineni.

Potrivit datelor preliminare, membrii acestei rețele ar fi falsificat, în special în Republica Moldova, documente pentru cetățeni ruși. Aceste înscrisuri atestau în mod fals existența unei descendențe românești, oferindu-le astfel posibilitatea de a solicita și obține redobândirea cetățeniei române la București.