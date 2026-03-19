La reuniunea de joi de la Bruxelles, liderii UE sunt așteptați să intensifice presiunile asupra premierului ungar Viktor Orban pentru a permite implementarea împrumutului de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Deși acordul politic a fost stabilit încă din luna decembrie, aplicarea acestuia a fost blocată ulterior de Ungaria, pe fondul unor dispute legate de infrastructura energetică afectată de război.

În centrul conflictului se află conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia. Potrivit autorităților ucrainene, aceasta a fost avariată în urma unui atac rusesc din luna ianuarie, iar reparațiile necesită timp.

De cealaltă parte, Budapesta susține că infrastructura ar fi deja funcțională și condiționează susținerea împrumutului de reluarea livrărilor de petrol.

Pentru a debloca situația, liderii europeni invocă un acord recent cu președintele Volodimir Zelenski, care prevede sprijin tehnic și financiar din partea UE pentru repararea conductei.

Blocajul creat de Viktor Orban a generat nemulțumiri în rândul liderilor europeni, în condițiile în care Ucraina ar putea rămâne fără resurse financiare în următoarele săptămâni.

Situația ridică semne de întrebare și asupra capacității Uniunii Europene de a-și respecta propriile decizii.

„În decembrie, am luat o decizie politică – o decizie politică la nivelul Consiliului European. Acum este momentul să o punem în aplicare”, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. „Nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care Uniunea Europeană decide ceva la nivelul Consiliului European, la nivelul celor 27 de lideri, iar această decizie politică nu este pusă în aplicare”, a adăugat acesta.

În ciuda presiunilor, premierul ungar nu a dat semne că ar fi dispus să își schimbe poziția.

„Nu se livrează petrol? Nu se dau bani. E atât de simplu”, a transmis Viktor Orban pe platforma X.

Poziția sa este cu atât mai controversată cu cât Ungaria, alături de alte state, a obținut derogări de la contribuția la costurile împrumutului.

Situația actuală reprezintă un test important pentru coeziunea Uniunii Europene, în contextul în care sprijinul financiar pentru Ucraina este considerat esențial pentru stabilitatea regională.

Rezultatul negocierilor de la Bruxelles ar putea influența nu doar relația UE–Ucraina, ci și modul în care blocul comunitar gestionează deciziile comune în perioade de criză.