Autoritatea Aviației Civile din Singapore (CAAS) a confirmat că taxa va fi calculată pe baza volumului de SAF necesar pentru atingerea țintei stabilite pentru 2026 și pe baza costului suplimentar estimat al acestui tip de combustibil, incluzând și alte cheltuieli asociate.

Valoarea taxei va varia în funcție de distanța parcursă și a fost împărțită în cinci benzi geografice. Europa, Africa, Asia Centrală și de Vest, Orientul Mijlociu, Insulele Pacificului și Noua Zeelandă se încadrează în banda patru, unde pasagerii vor plăti 4,24 euro pentru clasa economy și 16,96 euro pentru cabinele premium.

America de Nord și de Sud fac parte din banda cinci, cu taxe de 6,89 euro pentru economy și 27,57 euro pentru cabinele premium. Banda doi include Asia de Nord-Est, Asia de Sud, Australia și Papua Noua Guinee, cu taxe de 2,52 euro pentru economy și 7,42 euro pentru cabinele premium. Asia de Sud-Est este inclusă în banda unu, unde pasagerii vor plăti doar 0,66 euro sau 2,65 euro, în funcție de categoria biletului. Călătorii aflați în tranzit prin Singapore nu vor plăti această taxă.

Pentru zborurile cu escală, taxa SAF se va aplica doar segmentului imediat după plecarea din Singapore. Companiile aeriene vor colecta taxa și vor afișa suma ca element distinct pe biletul de avion. Anumite zboruri, precum cele de instruire, misiunile caritabile sau zborurile cu scop umanitar, vor fi exceptate de la aplicarea taxei.

„El oferă un mecanism prin care toți utilizatorii aviației își pot aduce contribuția la sustenabilitate, la un cost care este gestionabil pentru hub-ul aerian. Trebuie să începem. Am făcut acest pas într-un mod echilibrat și oferim industriei, companiilor și publicului timp să se adapteze”, a declarat Han Hok Juan, CEO-ul Autorităţii Aviației Civile din Singapore, conform informațiilor publicate de Euronews.

Introducerea acestei taxe face parte din eforturile Singapore de a crește sustenabilitatea în aviație, conform documentului „Singapore Sustainable Air Hub Blueprint”. Strategia prevede reducerea emisiilor aviației interne provenite din operațiunile aeroportuare cu 20% față de nivelul din 2019 până în 2030 și atingerea neutralității climatice pentru aviația internă și internațională până în 2050.