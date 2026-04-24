Țările de Jos intenționează să introducă una dintre cele mai ridicate taxe din Europa pentru transportul aerian. În prezent, pasagerii care pleacă de pe aeroporturile olandeze plătesc o taxă de 30,25 euro per persoană.

Din ianuarie 2027, sistemul se schimbă și va fi aplicată o taxare diferențiată în funcție de distanța zborului. Pentru zborurile scurte din Europa, taxa va rămâne la un nivel apropiat de cel actual, în jur de 29,40 euro.

Pentru destinațiile mai îndepărtate, costurile cresc semnificativ. Zborurile către țări precum Turcia, Egipt sau Maroc vor fi taxate cu 47,24 euro per pasager, iar pentru destinațiile aflate la peste 5.500 de kilometri, taxa va ajunge la 70,86 euro.

Această valoare este de peste opt ori mai mare decât media din Uniunea Europeană. În practică, o familie de patru persoane care călătorește către destinații îndepărtate, cum ar fi Statele Unite sau Asia, ar putea plăti aproximativ 280 de euro doar din această taxă.

Noua măsură a stârnit îngrijorări în industria aeronautică, unde există temeri că pasagerii vor alege aeroporturi din țările vecine, unde taxele sunt mai reduse.

Specialiștii consideră că diferențele de cost ar putea influența direct deciziile de călătorie, în special pentru zborurile pe distanțe lungi, unde impactul taxei este mai mare.

Guvernul olandez a explicat că noul sistem face parte dintr-o politică mai amplă de mediu, care urmărește alinierea transportului aerian la impactul asupra emisiilor de carbon.

Autoritățile susțin că veniturile generate vor contribui la dezvoltarea transportului durabil, însă criticii arată că fondurile ar trebui direcționate direct către proiecte de aviație verde.

În paralel, Fatih Birol, directorul executiv al Agenția Internațională pentru Energie, a declarat că lumea se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istorie, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu.

„Aceasta este cu adevărat cea mai mare criză din istorie”, a declarat Birol.

El a explicat că situația actuală combină efectele crizelor petrolului și gazelor, amplificate de perturbările generate de războiul din regiune și de impactul conflictului dintre Rusia și Ucraina asupra piețelor energetice.

„Criza este deja uriașă, dacă combinăm efectele crizei petrolului și ale crizei gazelor cu cele ale Rusiei”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, navigația în Strâmtoarea Ormuz a fost aproape complet afectată, deși prin această zonă trece, în mod normal, o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate pe mare.

Fatih Birol a mai arătat că situația actuală este mai gravă decât crizele energetice din 1973, 1979 și 2022 la un loc și a avertizat anterior că luna aprilie ar putea fi mai dificilă decât martie din punct de vedere al evoluției piețelor energetice.