Prețurile RCA au fost în centrul atenției după ce două treimi dintre șoferii care și-au reînnoit polițele în perioada iulie–septembrie au plătit mai mult decât anul precedent, deși nu au fost implicați în accidente, arată ASF, la solicitarea HotNews.

Pentru autoturismele de persoane fizice, 90% dintre polițe au valori sub 2.000 de lei, ceea ce înseamnă că majorările au vizat în general polițele deja accesibile. Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul asigurărilor, a explicat că, pentru 2026, creșterile medii la nivel de piață vor fi probabil între 5% și 10%.

Creșterea medie a polițelor RCA în 2024 a fost de 5,5%, însă unii șoferi au plătit cu până la 40% mai mult. Motivul este că polițele sunt calculate individual, dar dacă un șofer face parte dintr-un segment cu risc mai mare, prima poate fi considerabil mai ridicată.

Sursa citată a prezentat ASF două cazuri în care șoferii au raportat majorări între 25% și 40% după eliminarea plafonării prețurilor. Ambele cazuri implică clienți ai Grawe Asigurări, un asigurător cunoscut pentru tarife reduse în Capitală.

Caz 1 – Clasa B8: Creștere de 40%

O șoferiță de 43 de ani din București, aflată în clasa B8, fără accidente, plătea anul trecut 1.076 de lei pentru un Volkswagen Polo din 2004. La reînnoirea poliței, cea mai ieftină ofertă a fost tot de la Grawe, dar prețul a urcat la 1.500 de lei, reprezentând o creștere de 40%. Alte oferte au variat între 1.510 și 1.872 de lei, în funcție de asigurător.

Caz 2 – Clasa B6: Creștere de 25%

Un șofer de 46 de ani, tot din București, și-a reînnoit polița pentru un Opel Astra G din 2006, trecând de la clasa B5 la B6. Deși nu a avut accidente, prețul a crescut de la 1.438 la 1.800 de lei. Alte opțiuni disponibile au fost între 1.931 și 3.326 de lei.

Reprezentanții Grawe au clarificat diferențele dintre cele două cazuri.

„Din punctul de vedere al primei de asigurare, cele doua persoane fac parte din segmente tarifare distincte, diferențiate de capacitatea cilindrică. În ceea ce privește clasa de Bonus-Malus, așa cum se știe, reprezintă capacitatea individuală a șoferului de a produce daune”, au transmis ei.

Compania subliniază că prima de asigurare este influențată de mai mulți factori, nu doar de clasa Bonus-Malus. Ajustările prețurilor se fac în funcție de riscul asociat segmentului tarifar, care poate include caracteristici ale mașinii, ale proprietarului și ale zonei geografice.

„Prima de asigurare nu este hotărâtor influențată de clasa de Bonus-Malus, asupra ei intervenind și alte criterii. Așadar, din punctul de vedere al specificului asigurărilor comparațiile nu pot fi făcute la nivel de conducător auto”, au mai spus ei.

După eliminarea plafonării, tarifele RCA au fost ajustate pe baza riscului și a segmentelor tarifare. Majorările au variat între 0 și 27%, iar unele polițe au înregistrat scăderi de până la 13%. În București, Grawe are peste 250.000 de polițe, fiind cel mai mare centru de asigurați, urmat de Ilfov, Brașov, Prahova, Constanța și Galați.

Sorin Mititelu explică că fiecare asigurat este încadrat într-un grup de risc.

„Fiecare asigurat înainte de a avea aplicat sistemul Bonus-Manus, face parte dintr-un grup, căruia i se calculează o primă de risc, în funcție de care se calculează tariful acelui segment. Fiecare asigurător are propria lui segmentare. Un preț mare reflectă un risc mare. Prima de asigurare reflectă riscul și valoarea de despăgubire. Asigurarea nu este pe individ, ci este pe grupuri. Dacă crește, crește valoarea tarifului pe grupul respectiv din care faci parte”, a mai spus Mititelu.

În perioada iulie–septembrie 2025, ASF a analizat aproximativ 1,5 milioane de polițe RCA. Creșterile medii au fost de sub 5% la nivelul portofoliului total, iar la autoturismele persoane fizice, prima medie a fost de 1.866 de lei în septembrie, comparativ cu 1.738 de lei în iunie.

Două treimi dintre șoferi au plătit mai mult, iar o treime a avut scăderi. În cazurile extreme, 2% din polițe au înregistrat scăderi de peste 30%, iar 5% au avut creșteri mai mari de 30%. ASF explică că majorările au fost determinate de alinierea primelor la costurile reale ale daunelor, creșterea prețurilor pieselor auto, manopera reparatorilor și presiunea inflației.

Vicepreședintele ASF estimează că în 2026 prețurile RCA vor crește, în medie, între 5% și 10%. Aceasta se bazează pe evoluțiile recente, care au arătat majorări treptate, cu scăderi sau stagnări în anumite segmente, cum ar fi transportul de marfă.