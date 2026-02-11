Prețurile apartamentelor din marile centre urbane diferă semnificativ, în timp ce nivelul de trai măsurat prin Indexul Storia se încadrează, în general, într-o zonă medie.

Potrivit anunțurilor publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România – cele mai mici prețuri medii de vânzare, calculate cumulat pentru apartamentele noi și vechi, sunt în Iași (1.764 euro/mp), Oradea (1.831 euro/mp), Sibiu (1.938 euro/mp) și Timișoara (1.941 euro/mp).

La polul opus, Cluj-Napoca ajunge la 3.279 euro/mp, urmat de București (2.331 euro/mp), Brașov (2.306 euro/mp), Constanța (2.085 euro/mp) și Craiova (2.067 euro/mp).

Indexul Storia evaluează nivelul de trai pe o scară de la 0 la 100, combinând criterii obiective – trafic, repere urbane, calitatea aerului și prețuri imobiliare – cu date subiective reunite în componenta „Vocea Cartierelor”. Aceasta reflectă opiniile a peste 110.000 de locuitori din zonele analizate. În ansamblu, orașele se situează între 51 și 56 de puncte, ceea ce indică un nivel mediu al calității vieții urbane.

La nivel național, un scor obiectiv de aproximativ 31-32 de puncte este considerat reper mediu, rezultat din echilibrarea indicatorilor analizați. De exemplu, zonele cu trafic redus, care obțin un punctaj mai mare la acest capitol, pot avea acces mai limitat la repere urbane, dar o calitate mai bună a aerului. Componenta subiectivă are un reper de 68-69 de puncte. Un scor total de 50 de puncte indică un nivel mediu al calității vieții.

Pentru estimarea valorii apartamentelor în funcție de tipul locuinței, analiza a utilizat suprafețele minime prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996: 37 mp utili pentru o garsonieră, 52 mp pentru două camere și 66 mp pentru trei camere.

Importanța corelării dintre prețurile apartamentelor și nivelul de trai este subliniată și de reprezentanții platformei.

„În procesul de căutare a unei locuințe, prețul rămâne un criteriu esențial, însă decizia de achiziție și nivelul de satisfacție ulterior sunt influențate de mulți factori care țin de traiul de zi cu zi, dincolo de cei patru pereți ai casei. Datele din Indexul Storia arată cât de important este ca analiza prețurilor să fie completată de informații despre trafic, acces la servicii, infrastructură și percepția locuitorilor asupra zonei în care trăiesc. O locuință nu înseamnă doar costul de achiziție, ci și contextul urban în care aceasta se află, iar luarea în calcul a nivelului de trai poate face diferența între o alegere bună pe termen scurt și una potrivită pe termen lung”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

În Sibiu și Oradea, prețurile apartamentelor rămân sub media orașelor scumpe, iar scorurile privind nivelul de trai depășesc pragul mediu național. La nivel general, accesul la apă curentă este cel mai bine evaluat criteriu subiectiv în toate orașele, cu scoruri de peste 90 de puncte. În schimb, parcările și pistele de biciclete sunt constant printre cele mai slab evaluate capitole.

Sibiul înregistrează un scor total de 56,4 puncte, susținut de cel mai mare scor subiectiv din analiză, de 76,8 puncte. Parcările reprezintă principala vulnerabilitate. Prețul mediu este de 1.960 euro/mp pentru apartamentele noi și 1.923 euro/mp pentru cele vechi.

Oradea are un scor total de 54,3 puncte, iar disponibilitatea locurilor de parcare este principalul punct slab. Apartamentele noi au un preț mediu de 1.968 euro/mp, iar cele vechi de 1.794 euro/mp.

Iași și Timișoara completează categoria orașelor cu prețuri mai reduse, dar cu scoruri apropiate de media națională. Iași obține 52,1 puncte, iar nemulțumirile vizează în principal parcările. Prețul mediu este de 1.852 euro/mp pentru apartamentele noi și 1.971 euro/mp pentru cele vechi.

Timișoara înregistrează 50,9 puncte, iar curățenia este indicatorul subiectiv cel mai slab evaluat. Apartamentele noi au un preț mediu de 2.028 euro/mp, iar cele vechi de 1.915 euro/mp.

În alte centre urbane, prețurile apartamentelor sunt ridicate, iar nivelul de trai nu crește proporțional. Brașov și Cluj-Napoca se situează peste medie ca scor total, însă au unele dintre cele mai mari valori pe metru pătrat.

Brașov obține 56,4 puncte, beneficiind de un scor ridicat la calitatea aerului, însă infrastructura pentru biciclete este slab evaluată. Prețurile sunt de 2.268 euro/mp pentru apartamentele noi și 2.318 euro/mp pentru cele vechi.

Cluj-Napoca înregistrează 56,3 puncte și rămâne cel mai scump oraș analizat, cu 3.260 euro/mp pentru apartamentele noi și 3.296 euro/mp pentru cele vechi. Traficul și parcările sunt principalele nemulțumiri.

Constanța, Craiova și București au prețuri ridicate și scoruri totale apropiate de 50 de puncte. București are cel mai scăzut scor din analiză, 50,6 puncte, afectat de trafic, infrastructură pentru biciclete, parcări și nivelul de zgomot. Prețul mediu este de 2.047 euro/mp pentru apartamentele noi și 2.591 euro/mp pentru cele vechi.