Premierul Lituaniei Inga Ruginienė demisionează după doar zece luni. Coaliția pregătește instalarea unui nou șef al Guvernului

Lituania se pregătește pentru o nouă schimbare la vârful Guvernului. Premierul Inga Ruginienė și-a anunțat demisia, împreună cu întregul cabinet, după numai zece luni de mandat, iar social-democrații îl pregătesc pe Mindaugas Sinkevičius pentru funcția de prim-ministru.

Premierul Lituaniei, Inga Ruginienė, și-a prezentat marți demisia împreună cu întregul cabinet, punând capăt unui mandat început în august 2025. Ea a declarat că schimbarea face parte dintr-un proces politic normal și că preluarea funcției de către Mindaugas Sinkevičius era avută în vedere încă de anul trecut.

În ultima ședință a cabinetului, Ruginienė a afirmat că funcțiile politice sunt temporare și că Guvernul a folosit această perioadă pentru a-și îndeplini obiectivele.

Actualul executiv va continua să gestioneze treburile curente până la formarea și validarea noului cabinet.

Perioada petrecută de Inga Ruginienė în fruntea Guvernului a coincis cu mai multe situații dificile pentru Lituania. Printre acestea s-au numărat incidente de securitate la frontieră, incursiuni ale dronelor, majorarea bugetului apărării la un nivel record de 5,38% din PIB și schimbări importante în cadrul cabinetului, inclusiv demiterea miniștrilor Apărării și Culturii.

În spațiul public au existat și controverse legate de deplasări oficiale în Italia și la Vatican, unde au participat membri ai familiei premierului, precum și critici privind gestionarea informațiilor referitoare la o scurgere de date de la Centrul Registrelor.

Cu toate acestea, Ruginienė a respins ideea că aceste episoade au provocat demisia și a insistat că schimbarea de la conducerea executivului era planificată de mai mult timp.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, urmează să transmită joi Parlamentului candidatura liderului social-democrat Mindaugas Sinkevičius pentru funcția de prim-ministru.

Dacă Seimas va aproba propunerea, șeful statului îl va numi oficial în funcție și îi va acorda mandatul pentru formarea unui nou guvern.

Sinkevičius a declarat recent că nu intenționează să facă schimbări majore în structura executivului, însă presa și analiștii politici urmăresc cu atenție viitorul ministrului de Externe, Kęstutis Budrys.

Una dintre cele mai importante teme de politică externă pentru viitoarea coaliție este normalizarea relațiilor cu China. Subiectul figurează în noul acord de guvernare, iar președintele Nausėda a sugerat că evoluția relației cu Beijingul ar putea influența și viitorul ministrului de Externe.

Situația este complicată și de poziția adoptată de Lituania la nivel european. Țara s-a alăturat recent Franței, Italiei, Spaniei și Olandei în susținerea unor instrumente comerciale mai ferme împotriva practicilor considerate neloiale ale Chinei.

Schimbarea guvernamentală vine după o reconfigurare a coaliției de guvernare. Social-democrații au exclus formațiunea populistă Dawn of Nemunas din alianța aflată la putere și au readus în coaliție partidul Democrații „Pentru Lituania”.

Conform noului acord, Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune din Parlament, va controla nouă ministere, inclusiv Finanțele, Apărarea, Afacerile Externe, Educația și Afacerile Interne.

Democrații „Pentru Lituania” vor conduce ministerele Sănătății, Agriculturii și Energiei, în timp ce Uniunea Fermierilor și Verzilor, împreună cu aliații săi, va păstra portofoliile Economiei și Justiției.

În noua formulă guvernamentală, Inga Ruginienė este așteptată să revină la Ministerul Securității Sociale și Muncii, funcție pe care a ocupat-o înainte de a deveni prim-ministru.