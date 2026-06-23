Premierul Lituaniei Inga Ruginienė demisionează după doar zece luni. Coaliția pregătește instalarea unui nou șef al Guvernului
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Lituania se pregătește pentru o nouă schimbare la vârful Guvernului. Premierul Inga Ruginienė și-a anunțat demisia, împreună cu întregul cabinet, după numai zece luni de mandat, iar social-democrații îl pregătesc pe Mindaugas Sinkevičius pentru funcția de prim-ministru.
Inga Ruginienė își încheie mandatul după zece luni la conducerea Guvernului din Lituania
Premierul Lituaniei, Inga Ruginienė, și-a prezentat marți demisia împreună cu întregul cabinet, punând capăt unui mandat început în august 2025. Ea a declarat că schimbarea face parte dintr-un proces politic normal și că preluarea funcției de către Mindaugas Sinkevičius era avută în vedere încă de anul trecut.
În ultima ședință a cabinetului, Ruginienė a afirmat că funcțiile politice sunt temporare și că Guvernul a folosit această perioadă pentru a-și îndeplini obiectivele.
Actualul executiv va continua să gestioneze treburile curente până la formarea și validarea noului cabinet.
Un mandat marcat de crize și controverse
Perioada petrecută de Inga Ruginienė în fruntea Guvernului a coincis cu mai multe situații dificile pentru Lituania. Printre acestea s-au numărat incidente de securitate la frontieră, incursiuni ale dronelor, majorarea bugetului apărării la un nivel record de 5,38% din PIB și schimbări importante în cadrul cabinetului, inclusiv demiterea miniștrilor Apărării și Culturii.
În spațiul public au existat și controverse legate de deplasări oficiale în Italia și la Vatican, unde au participat membri ai familiei premierului, precum și critici privind gestionarea informațiilor referitoare la o scurgere de date de la Centrul Registrelor.
Cu toate acestea, Ruginienė a respins ideea că aceste episoade au provocat demisia și a insistat că schimbarea de la conducerea executivului era planificată de mai mult timp.
Mindaugas Sinkevičius este favorit să devină noul premier
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, urmează să transmită joi Parlamentului candidatura liderului social-democrat Mindaugas Sinkevičius pentru funcția de prim-ministru.
Dacă Seimas va aproba propunerea, șeful statului îl va numi oficial în funcție și îi va acorda mandatul pentru formarea unui nou guvern.
Sinkevičius a declarat recent că nu intenționează să facă schimbări majore în structura executivului, însă presa și analiștii politici urmăresc cu atenție viitorul ministrului de Externe, Kęstutis Budrys.
Relația cu China devine un test pentru viitorul Guvern
Una dintre cele mai importante teme de politică externă pentru viitoarea coaliție este normalizarea relațiilor cu China. Subiectul figurează în noul acord de guvernare, iar președintele Nausėda a sugerat că evoluția relației cu Beijingul ar putea influența și viitorul ministrului de Externe.
Situația este complicată și de poziția adoptată de Lituania la nivel european. Țara s-a alăturat recent Franței, Italiei, Spaniei și Olandei în susținerea unor instrumente comerciale mai ferme împotriva practicilor considerate neloiale ale Chinei.
Noua coaliție schimbă echilibrul politic din Parlament
Schimbarea guvernamentală vine după o reconfigurare a coaliției de guvernare. Social-democrații au exclus formațiunea populistă Dawn of Nemunas din alianța aflată la putere și au readus în coaliție partidul Democrații „Pentru Lituania”.
Conform noului acord, Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune din Parlament, va controla nouă ministere, inclusiv Finanțele, Apărarea, Afacerile Externe, Educația și Afacerile Interne.
Democrații „Pentru Lituania” vor conduce ministerele Sănătății, Agriculturii și Energiei, în timp ce Uniunea Fermierilor și Verzilor, împreună cu aliații săi, va păstra portofoliile Economiei și Justiției.
În noua formulă guvernamentală, Inga Ruginienė este așteptată să revină la Ministerul Securității Sociale și Muncii, funcție pe care a ocupat-o înainte de a deveni prim-ministru.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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