Premierul Ilie Bolojan a spus, la Digi24, că nu este de acord cu impozitul progresiv. El a explicat că, în condițiile în care bugetul este deja complicat și finanțele se ocupă cu colectarea taxelor și combaterea evaziunii fiscale, nu este momentul potrivit pentru un astfel de proiect.

Bolojan a precizat că schimbarea sistemului de impozitare nu se poate face imediat și că ar fi nevoie de cel puțin un an pentru ca finanțele să fie pregătite să aplice noile reguli. El a adăugat că observația sa nu are legătură cu politica, ci cu capacitatea efectivă de a pune o lege în practică.

Premierul consideră că, în situația actuală, cu buget complicat și multe schimbări legislative, concentrându-se pe digitalizare și pe încasarea corectă a taxelor, introducerea unui impozit progresiv nu este oportună.

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, are nevoie cel puţin de un an de zile, în aşa fel încât să existe capacitatea finanţelor pentru a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării. Este o constatare care nu ţine de abordări politice, ci pur şi simplu de capacitatea de a pune o lege în practică. În ceea ce priveşte punctul meu de vedere, consider că în situaţia actuală, în condiţiile în care oricum avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar, în condiţiile în care avem modificări de legi, iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a punctat Bolojan.

PSD a cerut, săptămâna trecută, partenerilor de guvernare să renunțe la politica de austeritate și să susțină reforme reale, care să țină cont de situația socială și economică din România. Partidul politic a propus impozitarea progresivă a veniturilor în locul reducerii generale a salariilor din sectorul bugetar.

PSD a explicat că tăierea salariilor „la grămadă” nu este o reformă și că o astfel de abordare ar putea bloca activitatea sectoarelor critice din sistemul public. Reducerea cheltuielilor este necesară, dar guvernul trebuie să țină cont de particularitățile fiecărui domeniu. Potrivit PSD, aplicarea ideologiei „fără excepții” în sănătate ar putea afecta grav funcționarea spitalelor și ar pune în pericol viața și sănătatea oamenilor. Reducerile nejustificate ale cheltuielilor de personal ar putea duce la pierderea fondurilor europene pentru proiectele de investiții.

PSD a atras atenția că impunerea reducerilor în instituțiile care s-au reorganizat recent le-ar împiedica să își îndeplinească atribuțiile de bază. PSD a subliniat că rămâne consecvent față de pozițiile anterioare, considerând politicile de austeritate ineficiente.

PSD a menționat că a avertizat anterior că majorarea TVA și a accizelor va crește inflația și va reduce consumul, ceea ce va afecta negativ economia și veniturile la buget. Datele INS și Eurostat arată că aceste măsuri au amplificat inflația, iar România este singura țară din UE unde salariile pierd putere de cumpărare. Aceasta a dus la cea mai mare scădere a consumului din ultimii 15 ani și a adus economia aproape de recesiune.

PSD a propus ca alternativă introducerea impozitării progresive, cu cote mai mici pentru veniturile mici. Partidul politic susține că o astfel de reformă, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare între diferite categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget fără a crește inflația sau a afecta creșterea economică.