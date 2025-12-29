Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Phoenix Slag Services de către Liberty Galați, cel mai mare producător integrat de oțel din România, având ca obiect principal de activitate producerea și comercializarea de produse metalurgice. Compania are un rol strategic în industria siderurgică națională și desfășoară activități complexe de producție pe platforma industrială din Galați.

Phoenix Slag Services SRL își desfășoară activitatea preponderent pe platforma industrială a Liberty Galați SA, pentru care prestează servicii specifice de curățare industrială, procesarea zgurii rezultate din producția de oțel și servicii de evacuare a fontei. Liberty Galați SA este principalul client al Phoenix Slag Services SRL, relația comercială dintre cele două societăți fiind una direct legată de fluxul tehnologic al producției de oțel.

Tranzacția prin care Liberty Galați intenționează să preia Phoenix Slag Services SRL reprezintă o măsură concretă de implementare a Planului de restructurare al Liberty Galați SA. Acest plan a fost omologat de Tribunalul Galați și prevede, printre altele, internalizarea unor activități auxiliare esențiale pentru procesul de producție de oțel, în vederea eficientizării operațiunilor.

Autoritatea de concurenţă a confirmat decizia printr-un comunicat oficial

„Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi S.A. intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRL”, a informat autoritatea de concurenţă.

În urma analizei efectuate, autoritatea de concurenţă a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia. De asemenea, autoritatea a stabilit că nu există îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.

Decizia Consiliului Concurenței urmează să fie publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Potrivit informațiilor apărute recent în presă, Phoenix Slag Services SRL are de recuperat de la Liberty Galați o datorie ce depășește 33 de milioane de lei, compania fiind înscrisă pe lista creanțelor garantate.