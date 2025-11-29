PPC le transmite clienților că a actualizat sistemul prin care se trimite indexul autocitit, alături de modul de emitere a facturii, astfel încât valorile facturate pentru consumul de gaze naturale să se apropie cât mai mult de consumul real. Compania subliniază că scopul principal este diminuarea diferențelor din facturile de regularizare, aspect reclamat frecvent de consumatori.

În mesajul oficial, furnizorul explică faptul că a ajustat perioada destinată transmiterii indexului autocitit pentru a o alinia cu programul de citire al distribuitorului regional. Schimbarea produce un calendar mai coerent între citirile efective de pe teren și datele comunicate de clienți, ceea ce poate reduce abaterile din facturare.

Compania mai anunță că, odată cu această modificare, este posibil ca data la care se emite factura să fie diferită față de luna precedentă. În perioada de tranziție pot apărea întârzieri, iar prima factură emisă după schimbare ar putea acoperi o perioadă de consum cuprinsă între 30 și 60 de zile.

PPC precizează că după finalizarea tranziției, facturile vor fi generate lunar, pe baza noului calendar, iar clienții vor regăsi perioada actualizată de transmitere a indexului în tabelul anexat notificării primite.

Compania detaliază și modalitățile prin care poate fi transmis indexul autocitit. Clienții pot folosi aplicația myPPC, numerele Telverde și call center, sau pot verifica platforma distribuitorului pentru a vedea dacă există opțiuni suplimentare. Variantele de contact includ atât canalele digitale, cât și cele telefonice, pentru a acoperi toate preferințele utilizatorilor.

PPC explică faptul că factura lunară va fi emisă pe baza indexului citit de operatorul de distribuție, a indexului transmis de client sau, atunci când aceste două variante nu sunt disponibile, pe baza unei convenții de consum. Documentul poate fi primit prin poștă, SMS sau e-mail, în funcție de opțiunea stabilită contractual.

Emiterea facturii are loc după încheierea perioadei de autocitire, menționată explicit pe fiecare factură. Consumul este facturat în kWh, în funcție de metoda de citire disponibilă. Dacă apar diferențe între consumul real și cel estimat, regularizarea se va realiza în prima factură emisă după citirea contorului, cu o frecvență de cel mult trei luni pentru clienții casnici și șase luni pentru clienții noncasnici.

Compania adaugă că, în lipsa unui răspuns din partea clientului, modificările sunt considerate acceptate implicit, producându-și efectele conform notificării.

PPC a transmis clienților și informații referitoare la schimbările care vor intra în vigoare la 1 iulie 2025, odată cu încetarea schemei de sprijin pentru energia electrică prevăzută în OUG nr. 6/2025. De la această dată, prețul facturat va fi cel prevăzut în contractul de furnizare, fără plafonare, ceea ce înseamnă revenirea la prețul stabilit comercial cu furnizorul.

Compania explică faptul că plafonarea introdusă în 2021 a fost o măsură temporară, menită să limiteze costurile clienților casnici, iar tarifele variabile vor reveni la nivelul negociat în contract după 30 iunie 2025.

În prezent, PPC promovează oferta PPC Energie Verde, disponibilă până la 30 iunie 2025, cu un preț între 1,36 lei/kWh și 1,44 lei/kWh, care include energie provenită 100% din surse regenerabile.

Consumatorii care doresc să verifice prețul aplicabil după ridicarea plafonării pot consulta secțiunea dedicată din contul myPPC, pot apela call center-ul, pot trimite solicitări online sau pot merge în magazinele companiei.

Furnizorul pune la dispoziție și alte produse din portofoliu, pentru clienții care doresc să își schimbe oferta sau furnizorul înainte de intrarea în vigoare a noilor condiții.