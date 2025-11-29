Românii se confruntă cu o iarnă din ce în ce mai scumpă, pe măsură ce facturile la energie continuă să crească și carburanții urcă constant. Eliminarea plafonării prețurilor la curent a dublat deja costurile, iar perspectivele pentru următoarele luni nu sunt deloc încurajatoare.

Statisticile arată că, raportat la puterea de cumpărare, energia electrică este cea mai scumpă din Uniunea Europeană pentru români. Pentru un consum de 100 kWh, factura ajunge acum la aproximativ 126 de lei, față de 63 de lei cât era înainte de eliminarea plafonării.

Guvernul promite măsuri pentru reducerea prețului pe termen mediu și lung, în principal prin creșterea capacităților de producție. Secretarul de stat Cristian Bușoi a menționat că anul viitor va intra în funcțiune centrala de la Mintia, iar autoritățile urmăresc și reguli noi pe piață pentru reducerea speculei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că problema facturilor ar putea fi discutată chiar la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, deși până acum nu a fost considerată o prioritate.

Pe lângă curent, românii trebuie să se pregătească și pentru facturi mai mari la gaze. Pentru un consum mediu de 140 de metri cubi, costul ajunge la aproape 400 de lei. În lunile reci, când consumul crește la 350 de metri cubi, facturile pot ajunge la circa 1.000 de lei pe lună.

Presiunea asupra portofelelor este amplificată și de creșterea prețurilor la carburanți. Taxele și accizele percepute de stat reprezintă între 50 și 60% din prețul final. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum cu aproximativ 20 de lei mai mult decât luna trecută, iar unul de benzină cu 9 lei mai mult. Ministrul Ivan a recunoscut că o reducere a taxelor ar putea fi discutată în cadrul coaliției de guvernare, dar până acum nu a fost luată nicio decizie concretă.