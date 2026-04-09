Autorățile au confiscat pe loc mașina. Poliția locală a identificat trei persoane care locuiau în condiții ilegale și au aplicat sancțiuni semnificative, inclusiv confiscarea unui autovehicul, potrivit informațiilor publicate de La Sicilia.

Totul a pornit de la monitorizarea unei camionete surprinse de camerele de supraveghere în timp ce arunca deșeuri speciale, în special țevi din polietilenă. Poliția municipală a reușit să identifice numărul de înmatriculare și, ulterior, proprietarul vehiculului. În urma verificărilor, s-a constatat că autovehiculul nu era asigurat.

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au observat că locuința era iluminată, deși contorul de energie electrică era deconectat. În aceste condiții, au fost solicitați tehnicienii companiei Enel, care au descoperit o racordare ilegală la rețeaua electrică. Situația nu era izolată, aceeași metodă fiind folosită și în apartamentul situat deasupra, unde locuia fratele femeii.

Verificările au continuat și în privința rețelei de apă, unde s-a constatat că persoanele implicate erau conectate ilegal. În acest caz au intervenit și tehnicienii de la regia locală de apă pentru a documenta situația și a lua măsurile necesare.

În urma anchetei, s-a stabilit că partenerul femeii, cel care conducea camioneta implicată în abandonarea deșeurilor, nu deținea permis de conducere. Astfel, pe lângă faptele legate de mediu și consum ilegal de utilități, au fost constatate și încălcări grave ale legislației rutiere.

Autoritățile au întocmit dosare penale pentru toate cele trei persoane implicate. În plus, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de aproximativ 10.000 de euro, iar camioneta utilizată la transportul și abandonarea deșeurilor a fost confiscată.

La aceste sancțiuni se adaugă și costurile pe care companiile furnizoare de utilități le vor recupera pentru consumul neplătit de energie electrică și apă, ceea ce va crește semnificativ povara financiară pentru persoanele implicate.

Autoritățile au ajuns la concluzia că au fost încălcate mai multe legi din Italia, iar situația este complexă, deoarece implică atât infracțiuni penale, cât și contravenții. În primul rând, bărbatul conducea fără permis de conducere, ceea ce este considerat o faptă gravă. Dacă o persoană nu a obținut niciodată permis, fapta nu mai este tratată ca simplă abatere, ci ca infracțiune, ceea ce duce la deschiderea unui dosar penal.

Pe lângă acest aspect, autovehiculul folosit nu avea asigurare obligatorie, ceea ce reprezintă o contravenție serioasă în Italia. În astfel de situații, autoritățile pot aplica amenzi consistente și pot dispune confiscarea mașinii, măsură care a fost luată și în acest caz. De asemenea, aruncarea ilegală de deșeuri, mai ales a unor deșeuri speciale precum țevile din polietilenă, este sancționată de legislația de mediu și poate atrage răspundere penală.

Situația a fost agravată de faptul că persoanele implicate erau racordate ilegal atât la rețeaua de energie electrică, cât și la cea de apă. Aceste fapte sunt încadrate ca furt de utilități și sunt tratate ca infracțiuni, fiind sancționate atât penal, cât și prin obligația de a plăti consumul estimat. În plus, faptul că locuiau fără contracte legale pentru aceste servicii a contribuit la descoperirea acestor ilegalități.