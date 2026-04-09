Apele Române a anunțat că până la data de 15 mai sunt în desfășurare controale tematice la toate balastierele din țară, pentru verificarea respectării legislației în domeniul gospodăririi apelor.

Reprezentanții instituției au transmis că, în perioada ianuarie–februarie 2026, au fost efectuate 929 de controale la nivel național, pentru toate tipurile de obiective. În urma acestora au fost aplicate 106 sancțiuni, dintre care 55 de amenzi, în valoare totală de 2.580.000 de lei.

Datele arată și amploarea verificărilor din anul precedent. În 2025, doar în cazul balastierelor, au fost realizate 1.909 controale. În urma acestora au fost aplicate 336 de sancțiuni, dintre care 187 de amenzi, în valoare totală de 9.755.000 de lei. Totodată, au fost întocmite 17 dosare penale în acest sector.

La nivelul tuturor obiectivelor controlate în 2025, autoritățile au efectuat 8.687 de controale. În urma acestora au fost aplicate 1.348 de sancțiuni și 667 de amenzi, în valoare totală de 22.090.500 de lei.

„Până la data de 15 mai, sunt în desfășurare controale tematice la toate balastierele, pentru verificarea respectării legislației în domeniul gospodăririi apelor.

În paralel, în urma unui plan de acțiune desfășurat în martie 2026 pe râul Sebeș, în zona UAT Hârseni, județul Brașov, inspectorii au identificat mai multe nereguli.

Autoritățile au arătat că au fost descoperite șase captări ilegale de apă și șase păstrăvării care funcționau fără aviz sau autorizație de gospodărire a apelor. În aceste cazuri au fost dispuse măsuri pentru refacerea stării inițiale a cursului de apă.

Reprezentanții instituției au precizat că urmează să fie întocmite șase dosare penale, să fie calculat prejudiciul adus resurselor de apă și să fie sesizate organele de urmărire penală competente.