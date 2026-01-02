Pentru anul 2026, prima pentru polița medicală anuală a fost stabilită la 12 636 de lei pentru persoanele care se asigură individual. Plata este obligatorie pentru cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați prin stat. Aceștia trebuie să efectueze plata în primele trei luni ale anului, până la 31 martie, pentru a evita penalitățile care se aplică începând cu 1 aprilie.

Compania Națională de Asigurări în Medicină a precizat că valoarea poliței medicale rămâne la același nivel ca în anii precedenți și că persoanele care se asigură individual pot beneficia de facilități la achitare în primele trei luni ale anului.

Plata efectuată la timp asigură accesul legal la servicii medicale în cadrul sistemului public și previne acumularea de datorii și penalități suplimentare.

Persoanele care dețin terenuri agricole, cei care desfășoară activități independente în comerțul cu amănuntul (cu excepția produselor supuse accizelor), fondatorii de întreprinderi individuale și gospodării țărănești beneficiază de o reducere de 80% din valoarea primei, ceea ce înseamnă că vor plăti doar 2 527 de lei.

Facilitățile se aplică și deținătorilor de patentă, arendașilor, arendatorilor, persoanelor care desfășoară activități în domeniul achiziției de produse fitotehnice și horticole, precum și cetățenilor străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Moldova. Pentru a beneficia de reducere, persoanele trebuie să prezinte documentele care dovedesc statutul lor și să efectueze plata în primele trei luni ale anului.

Aceste măsuri permit o distribuire echitabilă a obligațiilor financiare, reducând presiunea asupra contribuabililor care activează independent sau în domeniul agricol.

Persoanele neangajate care exercită profesii independente precum notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, mediator, interpret, traducător sau administrator autorizat trebuie să achite întreaga sumă de 12 636 de lei. Aceeași sumă se aplică și medicilor de familie care practică independent profesia.

Respectarea termenului de plată este importantă pentru menținerea contribuțiilor în sistemul public de sănătate. Persoanele care nu achită prima până la sfârșitul lunii martie vor trebui să plătească suma integrală începând cu 1 aprilie, la care se adaugă o penalitate calculată pentru fiecare zi de întârziere.

Prima poate fi achitată online prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Cei care nu pot efectua plata online au la dispoziție oficiile poștale și băncile comerciale partenere.

Astfel, plata în primele trei luni simplifică accesul la servicii medicale, evită penalitățile și permite persoanelor care se asigură individual să respecte obligațiile legale. Plata la timp și corect documentată reprezintă condiția pentru menținerea acoperirii în cadrul sistemului public de sănătate și previne eventuale probleme administrative sau fiscale.