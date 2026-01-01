Tot mai multe case de asigurări de sănătate din Germania propun un sistem care recompensează disciplina și grija față de propria sănătate. Persoanele asigurate care nu folosesc timp de un an serviciile medicale decontate pot primi înapoi sume considerabile, care ajung în unele cazuri până la 600 de euro anual.

Mecanismul este destinat în special celor care se bucură de o stare bună de sănătate și nu au nevoie de tratamente, rețete compensate sau spitalizări. Spre deosebire de modelele clasice cu franșiză, acest tip de program nu presupune plăți suplimentare în avans, ci se bazează exclusiv pe comportamentul responsabil al asiguratului.

Condiția principală este simplă, dar strictă: timp de 12 luni, asiguratul nu trebuie să utilizeze niciun serviciu medical care implică costuri suportate de casa de sănătate. Există însă și excepții importante. Controalele preventive, precum examinările pentru depistarea precoce a cancerului, evaluările de rutină ale stării de sănătate și vaccinările nu afectează dreptul la rambursare.

În schimb, orice tratament, consultație curativă, medicament prescris sau internare duce automat la pierderea bonusului. Sistemul este conceput pentru a descuraja folosirea inutilă a serviciilor medicale și pentru a încuraja prevenția, dar presupune o evaluare realistă a riscurilor personale.

Avantaje pentru beneficiarii de ajutoare sociale

Un aspect deosebit de relevant este situația persoanelor care primesc Bürgergeld. În cazul acestora, suma rambursată nu este considerată venit suplimentar. Autoritățile germane o tratează ca pe o măsură de stimulare a responsabilității individuale, astfel că banii nu se scad din ajutorul social și nu influențează alte prestații. Practic, beneficiarii primesc integral suma înapoi, fără efecte negative asupra sprijinului oferit de stat.

Nu toate fondurile de sănătate au introdus acest sistem, însă mai multe case importante îl aplică deja. Unele oferă rambursări progresive, care cresc de la an la an dacă asiguratul nu apelează la servicii medicale. Alte instituții returnează echivalentul unei contribuții lunare sau stabilesc sumele în funcție de nivelul veniturilor.

De regulă, aceste programe fac parte din așa-numitele tarife opționale și presupun un angajament minim de un an. Dacă asiguratul renunță înainte de termen sau încalcă condițiile, dreptul la rambursare este pierdut automat.

Casele de sănătate subliniază că rambursarea se aplică doar contribuției plătite de angajat, nu și părții achitate de angajator. În plus, suma returnată nu poate depăși valoarea unei contribuții lunare. Astfel, nivelul maxim este atins mai ales de persoanele cu venituri medii sau ridicate, în timp ce pentru angajații cu normă parțială sau salarii mai mici, rambursarea este mai redusă, dar rămâne atractivă.

Pentru cei care merg rar la medic și se limitează la prevenție, acest sistem poate reprezenta o modalitate eficientă de a recupera o parte din banii plătiți, fără riscuri financiare directe. Totuși, specialiștii recomandă prudență: înainte de înscriere, este esențială analiza atentă a stării de sănătate și a condițiilor contractuale.