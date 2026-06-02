PNL cere vot rapid pentru legile din PNRR. Liberalii solicită PSD să susțină toate actele normative restante

PNL a cerut marți responsabilitate din partea tuturor partidelor parlamentare pentru adoptarea rapidă a legislației necesare implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Formațiunea avertizează că România riscă penalizări și pierderea unor fonduri europene dacă termenele asumate nu sunt respectate. Liberalii anunță că sunt pregătiți să depună inițiativele legislative necesare și solicită PSD să își respecte angajamentul de a vota toate actele normative aferente PNRR.

PNL atrage atenția că România se află într-un moment decisiv în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, în condițiile în care actuala sesiune parlamentară se apropie de final, iar numeroase acte normative trebuie încă adoptate.

Potrivit liberalilor, respectarea calendarului convenit cu instituțiile europene este esențială pentru menținerea accesului la finanțările acordate prin mecanismul european de redresare și reziliență. Formațiunea avertizează că orice întârziere în adoptarea reformelor poate avea consecințe financiare directe pentru România.

În acest context, PNL reamintește că țara noastră are obligația de a finaliza un număr important de măsuri legislative într-un interval de timp limitat. Liberalii consideră că este nevoie de o mobilizare rapidă a Parlamentului pentru a evita blocajele care ar putea afecta implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Avem înaintea noastră mai puţin de o lună de zile din actuala sesiune parlamentară şi e nevoie de o mobilizare importantă pentru ca cele aproape 50 de acte normative necesare să fie votate în Parlament”, precizează PNL.

Miza acestor măsuri este una semnificativă, deoarece fondurile din PNRR susțin investiții în domenii precum infrastructura de transport, sănătatea, educația, digitalizarea administrației și tranziția energetică. Îndeplinirea reformelor asumate reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru continuarea finanțărilor europene.

PNL susține că adoptarea rapidă a legislației restante trebuie să devină o prioritate pentru toate formațiunile parlamentare, în contextul termenelor limită stabilite prin PNRR.

Liberalii arată că actualul Guvern nu poate recurge la ordonanțe de urgență pentru promovarea acestor măsuri, ceea ce transferă responsabilitatea procesului legislativ către Parlament. Din acest motiv, formațiunea consideră necesară identificarea unor soluții procedurale care să permită accelerarea votului asupra proiectelor prioritare.

În opinia reprezentanților partidului, o procedură parlamentară rapidă, susținută de o majoritate a aleșilor, ar putea contribui la recuperarea întârzierilor și la respectarea calendarului convenit cu partenerii europeni.

„În scopul evitării unui scenariu negativ pentru România, PNL solicită responsabilitate şi prioritizare parlamentară pentru adoptarea rapidă a tuturor legilor restante legate de PNRR”.

Formațiunea anunță, de asemenea, că parlamentarii liberali sunt pregătiți să depună proiectele de lege necesare pentru atingerea obiectivelor asumate prin planul european de redresare.

Un mesaj direct este transmis de liberali către PSD, partid căruia îi solicită să susțină prin vot toate măsurile necesare pentru implementarea PNRR.

PNL afirmă că depășirea actualelor provocări legislative necesită cooperarea tuturor forțelor politice reprezentate în Parlament și consideră că obiectivele asumate prin PNRR trebuie tratate ca o prioritate națională.

În acest sens, liberalii susțin că promisiunile făcute în privința sprijinirii reformelor trebuie transformate în voturi concrete, astfel încât România să își respecte obligațiile asumate față de Comisia Europeană.