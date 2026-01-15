În timp ce piețele se digitalizează rapid, asimetria reglementărilor și strategiile agresive de preț ale giganților asiatici ridică provocări majore pentru antreprenorii locali, relevă raportul publicat de Camera Poloneză pentru Economie Digitală

1. Pierderi de venituri pentru sectorul de retail

Venituri nerealizate: Dacă achizițiile de pe platformele chinezești ar fi direcționate către retailul polonez, economia locală ar putea câștiga între 6,5 și 8,8 miliarde PLN anual (perioada 2024-2025) ( 1 PNL = 0,24 Euro )

Pierderea valorii adăugate: Impactul total asupra economiei (direct și indirect) este estimat la aproximativ 1,0–1,4 miliarde PLN în valoare adăugată brută care nu se materializează în economia locală.

2. Concurență neloială și asimetrii fiscale

Evitarea taxelor: Platformele din țări terțe sunt acuzate de subevaluarea coletelor pentru a evita plata TVA și a taxelor vamale (în special pentru cele sub pragul de 150 euro).

Cota de piață: Platformele non-UE dețin deja o cotă estimată între 6% și 11% din piața poloneză de e-commerce, care are o valoare totală de aproximativ 150 miliarde PLN.

Categorii afectate: Impactul este cel mai vizibil în segmentele de electronice și electrocasnice, unde produsele chinezești domină tot mai mult structura vânzărilor.

3. Deficit Comercial și Dependență

Deficit masiv: Polonia înregistrează un deficit comercial semnificativ cu China, de aproximativ 31 miliarde euro (2023), fiind una dintre cele mai dependente țări europene din perspectiva importurilor chinezești raportate la PIB (aproximativ 12,1% din totalul importurilor).

4. Riscuri pentru Consumatori și Standarde

Siguranța și Datele: Studiul atrage atenția asupra standardelor mai scăzute de protecție a consumatorilor pe platformele asiatice, precum și asupra riscurilor privind protecția datelor cu caracter personal și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Practici Înșelătoare: Raportul e-Izba (campania „Taki Sam Start”) menționează utilizarea unor tehnici de tip dark patterns (numărători inverse false, stocuri limitate artificial) pentru a grăbi decizia de cumpărare.

5. Impactul asupra Mediului

Ultra-Fast Fashion: Modelul chinezesc accelerează consumul nesustenabil. Se estimează că în Polonia, 60% dintre cumpărători folosesc hainele achiziționate de pe aceste platforme pentru mai puțin de un singur sezon, alimentând criza deșeurilor textile.

Deși ambele țări fac parte din regiunea cu cea mai rapidă creștere a e-commerce-ului din UE (18% în 2024), impactul platformelor chinezești prezintă particularități fiecărei piețe.

Polonia reprezintă o piață matură, cu o valoare estimată la 150 miliarde PLN în 2024.

Penetrare masivă: Aproximativ 17,3 milioane de polonezi (fiecare al doilea adult) au cumpărat de pe platforme chinezești în ultimele 6 luni.

Temu vs. Allegro: În martie 2025, Temu a depășit pentru prima dată liderul local Allegro în ceea ce privește numărul de vizitatori (18,1 mil. vs 17,8 mil.).

Impact economic: Vânzările nerealizate de retailerii polonezi din cauza acestei competiții sunt estimate între 6,5 și 8,8 miliarde PLN pe an (2024-2025).

România ocupă locul 3 în Europa Centrală și de Est ca valoare a comerțului electronic, după Polonia și Cehia.

Valoarea pieței: Piața românească a atins 11,7 miliarde euro în 2024, cu o proiecție de peste 8 miliarde euro doar pentru bunuri fizice în 2025.

Pierderi fiscale: Analizele indică un risc masiv: platformele non-UE ar putea genera pierderi fiscale de 10,8 miliarde lei pe an până în 2027.

Volume de import: Se estimează că în 2025 au intrat în România circa 78 milioane de colete non-UE cu valoare sub 150 euro.

Succesul platformelor precum Temu, Shein și AliExpress se bazează pe un mix de strategii de preț și tehnici de marketing care atrag consumatorii din întreaga regiune.

Factor de Influență Polonia (Specificații) România (Specificații) Principalul Motiv Prețul scăzut (indicat de 71-72% dintre cumpărători). Prețul (64%) și lipsa produselor pe piața locală (47%). Coș Mediu Aprox. 120 PLN (~28 EUR), conținând 4 produse. Aprox. 50 EUR per colet non-UE (estimare ARMO). Canal de Achiziție Aplicația mobilă (44%) vs Website (56%). Tendință puternică spre Mobile-First și aplicații în 2025. Timp de Livrare Medie de 12 zile; acceptat în schimbul prețului mic. Accent pe dezvoltarea rețelelor de lockere pentru eficiență.

Modelul chinezesc, în special cel reprezentat de Shein, a popularizat conceptul de ultra-fast fashion.

În Polonia, aproape 60% dintre cumpărători folosesc hainele achiziționate de pe aceste platforme pentru mai puțin de un sezon.

La nivelul UE, deșeurile textile au ajuns la 16 kg per persoană anual, doar 1% fiind reciclate.

Ascensiunea platformelor chinezești nu este doar o schimbare de preferințe, ci o provocare sistemică pentru economiile Uniunii Europene. În timp ce consumatorii beneficiază de prețuri mici, statele pierd venituri fiscale, iar afacerile locale se luptă să supraviețuiască.

Recomandările Campaniei „The Same Start” propuse de Camera de Economie Digitală din Polonia: