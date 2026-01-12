Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în primele 11 luni din 2025, exporturile României au crescut cu 3,9%, ajungând la 89,42 miliarde euro, în timp ce importurile au înregistrat o creștere de 2,6%, la 119,19 miliarde euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Potrivit datelor INS, în luna noiembrie 2025, exporturile FOB ale României au fost de 8,372 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 10,633 miliarde euro, generând un deficit comercial de 2,260 miliarde euro. Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, exporturile au scăzut cu 0,1%, iar importurile cu 5,3%.

Pe ansamblul perioadei 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, exporturile FOB au atins 89,420 miliarde euro, în creștere cu 3,9%, iar importurile CIF au totalizat 119,19 miliarde euro, în urcare cu 2,6% față de perioada similară din 2024.

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 29,77 miliarde euro, în scădere cu 299,6 milioane euro (-1%) față de aceeași perioadă din 2024, conform datelor INS.

În structura exporturilor și importurilor, cele mai importante ponderi au fost deținute de mașini și echipamente de transport (46,5% la export și 36,8% la import) și de alte produse manufacturate (26,9% la export și 28,4% la import).

Schimburile intra-UE27 au însumat 64,118 miliarde euro la exporturi și 86,223 miliarde euro la importuri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,3% din total importuri. Schimburile extra-UE27 au fost de 25,302 miliarde euro la export și 32,966 miliarde euro la import, echivalând cu 28,3% din exporturi și 27,7% din importuri.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul III 2025, veniturile totale medii lunare s-au situat la 9.420 lei pe gospodărie și 3.789 lei pe persoană, în scădere cu 0,9% comparativ cu trimestrul II 2025. Totuși, față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile medii lunare au înregistrat creșteri semnificative, de 14,1% pe gospodărie și 14,9% pe persoană.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației s-au ridicat în trimestrul III 2025, în termeni nominali, la 8.079 lei pe gospodărie și 3.250 lei pe persoană, reprezentând 85,8% din veniturile totale. Acestea au crescut cu 36 lei pe gospodărie față de trimestrul II 2025. În raport cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile medii lunare au înregistrat creșteri de 15,2% pe gospodărie și 16% pe persoană.