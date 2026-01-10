Tot mai multe persoane ajung, din motive financiare, să acumuleze datorii către bugetele locale, fie că vorbim despre impozite pe clădiri și terenuri, despre taxele auto sau amenzile aplicate de autorități. Legislația în vigoare permite achitarea acestor obligații în rate, printr-o procedură administrativă numită eșalonare.

Eșalonarea se poate solicita de către persoanele fizice care au restanțe la bugetul local, indiferent de motivul acumulării acestora. Practic, vorbim despre un instrument legal destinat celor care nu pot achita sumele dintr-o singură tranșă, dar care sunt dispuși să își îndeplinească obligațiile fiscale.

Procedura nu reprezintă o favoare din partea instituției, ci un drept al contribuabilului, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile minime de acces.

Modelul de cerere utilizat la nivel general presupune completarea următoarelor date:

-instituția competentă (Primăria – Direcția Taxe și Impozite Locale),

-datele de identificare ale solicitantului (nume, CNP, domiciliu),

-date de contact (telefon, email),

-suma totală restantă și natura obligațiilor (impozite, taxe, amenzi).

În cuprinsul cererii, contribuabilul argumentează situația financiară dificilă, prin mențiuni precum:

-veniturile sunt reduse sau instabile,

-plata integrală într-o singură tranșă este imposibilă,

-dorința de achitare legală și responsabilă a obligațiilor prin rate lunare.

De asemenea, solicitantul poate propune o perioadă concretă (ex. 6–12 luni) și o valoare aproximativă a ratelor.

Pentru analizarea cererii, dosarul poate include, după caz:

-copie CI,

-adeverință ANAF sau dovadă de venit,

-declarație pe proprie răspundere,

-alte documente justificative relevante.

Autoritatea fiscală poate solicita informații suplimentare în etapă ulterioară.

Dosarul se depune la Primăria de domiciliu, în atenția Direcției de Taxe și Impozite Locale. Modalitățile de transmitere variază în funcție de localitate:

– depunere fizică la ghișeu,

– trimitere prin poștă,

– depunere online (acolo unde primăria permite).

După analiză, instituția transmite un răspuns oficial, în scris sau prin e-mail, privind aprobarea sau respingerea eșalonării.

Eșalonarea oferă o serie de avantaje contribuabililor aflați în dificultate financiară:

-evită blocarea conturilor și executarea silită,

-împiedică acumularea de penalități suplimentare,

-permite achitarea eșalonată, în ritmul stabilit,

-asigură conformarea fiscală fără presiune financiară excesivă.

În plus, respectarea graficului de plată menține valabilitatea eșalonării pe întreaga perioadă aprobată.

Eșalonarea datoriilor la bugetele locale este o variantă legală și accesibilă pentru contribuabilii care vor să se pună în ordine cu obligațiile fiscale, dar nu dispun de sumele necesare pentru plata integrală.

Procedura este reglementată, nu implică favoruri și poate fi inițiată simplu, printr-o cerere argumentată și documente justificative.