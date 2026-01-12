Mai mulți cercetători au studiat peste 11.000 de oameni și au văzut ceva interesant: plata cu cardul ne face să cheltuim mai mult decât banii cash.

Cardul este rapid și comod, așa că îl folosim tot mai mult, dar, pentru că nu vedem cum banii ies din portofel, ne vine mai ușor să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Studiul a fost publicat în anul 2024 în „Journal of Retailing”.

Economistul Richard Whittle de la „Salford Business School” spune că, atunci când plătim cu cardul, cheltuim fără să ne gândim prea mult, spre deosebire de numerar, care ne face să ne oprim uneori din cumpărături impulsive.

Acest efect ține și de partea psihologică: oamenilor nu le place să dea bani din mână în mod repetat. De aceea, în unele cazuri, plata în numerar îi poate face pe oameni să evite cumpărăturile făcute din impuls.

„Ușurința cu care plătești cu cardul îi poate face pe consumatori să cheltuiască fără să se gândească și să cumpere lucruri de care, în realitate, nu au nevoie”, a explicat Whittle la BBC.

Pe măsură ce tot mai mulți europeni plătesc cu telefonul, cardul sau ceasul, Uniunea Europeană lucrează la un proiect important: Euro Digital. Pe fondul dispariției treptate a banilor cash, Europa vrea să fie independentă în plățile digitale, iar Banca Centrală Europeană (BCE) grăbește această schimbare.

Noua monedă digitală va fi simplu de folosit, sigură și va permite un control mai bun asupra sistemului financiar. Ce e interesant pentru consumatori e că vor exista două tipuri de Euro Digital.

Primul va funcționa ca o bancnotă obișnuită, doar că în format digital. BCE îl va emite direct, iar banii vor fi păstrați într-un portofel digital. Dacă ai 20 de euro cash, echivalentul digital va avea aceeași valoare. Poți face conversia din contul bancar sau depunând bani cash, iar moneda digitală va circula împreună cu bancnotele, care nu dispar.

Al doilea tip de Euro Digital este mai complex:

Versiunea online va funcționa ca un card de debit. Tranzacțiile trec prin bănci, dar sunt anonime înainte să ajungă la BCE.

Versiunea offline va semăna cu numerarul: poți plăti fără internet, direct dintr-un „portofel virtual”. Doar sumele încărcate și soldul final vor fi vizibile băncii.

BCE spune clar: oamenii nu trebuie să simtă că plățile lor sunt urmărite. De aceea, versiunea offline a Euro Digital va fi foarte asemănătoare cu un portofel obișnuit – plățile nu lasă urme. Totuși, vor exista limite stricte, ca să se evite fraudele și să se păstreze un minim de control asupra banilor digitali.

BCE mai subliniază că banii cash nu vor dispărea. Mulți europeni, mai ales bătrânii sau cei din zone unde se folosește mult numerar, trebuie să poată continua să plătească așa cum au făcut mereu. În plus, în țări precum Germania, unde tradiția plății cu cash e puternică, Euro Digital va fi un complement, nu un înlocuitor al banilor fizici.

Deși BCE lucrează rapid la Euro Digital, există opoziție chiar în Europa. Băncile se tem că o monedă digitală emisă direct de BCE ar putea concura cu depozitele lor obișnuite și le-ar reduce rolul în gestionarea economiilor oamenilor. Guvernele au și ele provocări: trebuie să schimbe legi și să găsească o strategie comună între țări cu priorități economice diferite.

Pentru BCE, însă, miza e mare: Europa trebuie să rămână independentă economic față de țări precum China, care au deja monedă digitală.

Potrivit unei analize publicate de „El Confidencial”, instituțiile europene simt tot mai mult presiunea de a avansa un proiect tehnologic care devine tot mai complicat pe măsură ce se dezvoltă.