Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur la decizia Guvernului României de a plafona prețul carburantului, susținând că măsura nu ține cont de structura reală a costurilor și riscă să afecteze piața.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ponta a arătat că aproximativ 60% din prețul carburanților reprezintă taxe și accize încasate de stat, peste 30% sunt costuri reale – petrol, rafinare și transport – iar sub 1 leu este „adaosul comercial” pe care guvernul încearcă să-l plafoneze.

Potrivit fostului premier, acest adaos nu reprezintă profit, ci acoperă salariile angajaților, costurile cu energia, chiriile, logistica și, totodată, taxe către stat.

Victor Ponta a subliniat că intervenția guvernamentală seamănă cu metodele aplicate înainte de 1989, prin plafonarea artificială a prețurilor, riscând crearea penuriei.

Victor Ponta a criticat faptul că statul refuză să reducă accizele și TVA, concentrându-se doar asupra procentului mic care aparține mediului privat. El a avertizat că măsura ar putea împinge în faliment benzinăriile mici și ar diminua concurența de pe piață.

De asemenea, Ponta a ridicat semne de întrebare privind limitarea exporturilor către Republica Moldova și Ucraina, considerând că această politică ar putea fi contraproductivă.

Fostul premier a concluzionat că plafonarea fără ajustarea taxelor reprezintă doar o iluzie de sprijin pentru consumatori și că efectele reale ar putea fi penuria de carburant și afectarea gravă a pieței interne, subliniind că o soluție reală ar necesita reduceri de TVA și accize.

Reamintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat astăzi măsuri ce vor fi implementate de Guvern:

declararea stării de criză în domeniul combustibililor,

limitarea exporturilor de motorină din România,

limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025,

crearea unui mecanism prin care să nu existe posibilitatea unor creșteri artificiale ale prețurilor la pompă,

eliminarea obligativității de minimum 8% biocombustibil în benzină, decizie care va micșora prețul final.

Totodată, a fost propusă o schemă prin care transportatorii beneficiază de o bonificație de 85 de bani pe litru, iar agricultorii de o reducere de 2,6 lei pe litru din acciză pentru motorina utilizată.