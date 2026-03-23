Victor Ponta critică plafonarea prețului carburantului: O măsură care ignoră realitatea economică
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur la decizia Guvernului României de a plafona prețul carburantului, susținând că măsura nu ține cont de structura reală a costurilor și riscă să afecteze piața.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ponta a arătat că aproximativ 60% din prețul carburanților reprezintă taxe și accize încasate de stat, peste 30% sunt costuri reale – petrol, rafinare și transport – iar sub 1 leu este „adaosul comercial” pe care guvernul încearcă să-l plafoneze.
Potrivit fostului premier, acest adaos nu reprezintă profit, ci acoperă salariile angajaților, costurile cu energia, chiriile, logistica și, totodată, taxe către stat.
Victor Ponta a subliniat că intervenția guvernamentală seamănă cu metodele aplicate înainte de 1989, prin plafonarea artificială a prețurilor, riscând crearea penuriei.
Măsura Guvernului Bolojan ar putea duce în faliment benzinăriile mici
Victor Ponta a criticat faptul că statul refuză să reducă accizele și TVA, concentrându-se doar asupra procentului mic care aparține mediului privat. El a avertizat că măsura ar putea împinge în faliment benzinăriile mici și ar diminua concurența de pe piață.
De asemenea, Ponta a ridicat semne de întrebare privind limitarea exporturilor către Republica Moldova și Ucraina, considerând că această politică ar putea fi contraproductivă.
Fostul premier a concluzionat că plafonarea fără ajustarea taxelor reprezintă doar o iluzie de sprijin pentru consumatori și că efectele reale ar putea fi penuria de carburant și afectarea gravă a pieței interne, subliniind că o soluție reală ar necesita reduceri de TVA și accize.
Reamintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat astăzi măsuri ce vor fi implementate de Guvern:
- declararea stării de criză în domeniul combustibililor,
- limitarea exporturilor de motorină din România,
- limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025,
- crearea unui mecanism prin care să nu existe posibilitatea unor creșteri artificiale ale prețurilor la pompă,
- eliminarea obligativității de minimum 8% biocombustibil în benzină, decizie care va micșora prețul final.
Totodată, a fost propusă o schemă prin care transportatorii beneficiază de o bonificație de 85 de bani pe litru, iar agricultorii de o reducere de 2,6 lei pe litru din acciză pentru motorina utilizată.
Postarea integrală a lui Ponta
„Guvernul “Bolojan” fie nu înțelege absolut nimic din realitatea economică, fie ne consideră pe toți niște prosti . O a treia variantă nu există.
Prețul carburantului este format, în medie, în proporție de aproximativ 60% din taxe și accize încasate de stat. Peste 30% reprezintă costurile reale – petrolul, rafinarea și transportul. Sub 1 leu este așa-numitul „adaos comercial” pe care Guvernul pretinde că îl plafonează.
Dar acest „adaos” NU înseamnă profit. Din el se plătesc salariile angajaților, energia, chiriile, logistica și, atenție, tot taxe către stat.
Cum poți vorbi despre economie de piață când Guvernul intervine exact ca înainte de 1989, plafonând artificial prețurile, cu riscul de a crea penurie? Parca zicea si consilierul prezidential acum 3 zile ca plafonarea e o greseala?
Așadar, ce plafonează, de fapt, Guvernul? Și mai ales: la ce ajută această măsură în actuala criză?
Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat. O abordare „foarte liberală”, nu-i așa?
Dacă nu reduci TVA-ul sau accizele, orice altă măsură este doar o iluzie. Mai grav, riști să împingi în faliment benzinăriile mici și să distrugi concurența din piață.
“Limităm exporturile”🥶- pai noi exportam in Moldova si Ucraina. Facem pariu ca dl Premier Bolojan o sa se razgandeasca si nu le limitează?
Vrem să ajungem din nou la situații în care există prețuri „reglementate”, dar nu mai găsești produsul? Acesta este, într-adevăr, planul?”, este mesajul postat de Victor Ponta pe Facebook luni, 23 martie.
