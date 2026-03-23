Plafonarea adaosurilor comerciale la carburanți nu garantează ieftiniri semnificative pentru consumatori și poate crea instabilitate pe piața internă, avertizează expertul în fiscalitate Gabriel Biriș.

Intervențiile statului în formarea prețurilor, susține acesta, pot genera penurie de combustibil și falimente în rândul operatorilor mici, afectând concurența și dinamica pieței.

„Eu am tot tras semnele de alarmă cu privire la faptul că principalul pericol pentru România nu este creșterea prețului, ci penuria. Orice măsură care duce la scăderea prețului acum, în condițiile în care avem probleme de aprovizionare, poate pune gaz pe foc. Adică poate genera penurie. Asta las cu titlul general”, a declarat Gabriel Biriș, luni pentru Digi24.

Potrivit lui Gabriel Biriș, măsurile de plafonare, precum limitarea adaosurilor la 50% din valoarea medie anterioară crizei energetice, ar putea să nu fie vizibile la pompă.

„Vedem măsurile care au început să circule în spațiul public, una dintre ele fiind limitarea la 50% față de adaosul din o din perioada de 12 luni anterioară izbucnirii războiului. Mi se pare cam mare scăderea de preț estimată de Asociația pentru Energie Inteligentă, pentru că dacă ne uităm la prețurile angro în Portul Constanța și vedem cât de repede au crescut, că ele au crescut cam cu 90% față de începutul crizei, nu prea vedem unde ar mai putea să scadă adaosurile.”

Marjele comerciale au fost deja ajustate pentru a menține cererea, iar prețurile angro au crescut semnificativ în Portul Constanța, ceea ce limitează potențialul de reducere al adaosurilor.

„Senzația mea, uitându-mă la prețul la pompă și la prețul angro din Portul Constanța, este că deja pe lanț adaosurile au fost un pic comprimate ca să nu suprime cererea, adică să nu scadă prea mult consumul. Dacă au făcut calcule și reducerea la 50% a adaosului este posibilă, atunci s-o facă. Dar atrag atenția că mulți, în special lanțuri mici de benzinării, vor intra în faliment pentru că ele trebuie să plătească și ăsta se plătește pe tot lanțul, ICAS – impozitul suplimentar pentru produsele de petrol și gaze. Este inacceptabil ca statul român să plafoneze adaosurile, dar să aplice un impozit suplimentar la prețul de vânzare, inclusiv acciza. Mie asta mi se pare de noaptea minții”, a explicat el.

În plus, costurile suplimentare, precum ICAS (impozitul pe produsele petroliere), fac ca plafonarea să fie dificil de aplicat fără a pune presiune pe distribuitorii mici.

„Eu nu cred că limitarea adaosurilor se va vedea la pompă sau, dacă ar trebui să se vadă, va fi mâncată repede de creșterea cotațiilor la motorină pe piața internațională”, a mai spus acesta.

Una dintre principalele probleme ale plafonării adaosurilor este eliminarea operatorilor mai mici din piață. Aceștia arbitrează concurența și contribuie la stabilitatea prețurilor. În lipsa lor, piața riscă să devină oligopol, dominată de câțiva jucători mari, ceea ce ar putea duce la creșteri de prețuri pe termen mediu și lung.

„Nu, dar există riscul să se elimine jucători mai mici care practic arbitrează piața și în momentul în care piața se transformă în oligopol, că va fi greu să reintre în piață cei mai mici, atunci vom vedea probleme cu modul de stabilire a prețului. Acum prețul este stabilit în funcție de prețurile internaționale. Dar în momentul în care devine oligopol nu cred că vor mai scădea. Aceasta e pericolul pentru că statul de fiecare dată când intervine în funcționare a pieței face dezastru. Am văzut-o mereu.”

Biriș critică și impozitarea excesivă a lanțului de distribuție: fiecare verigă plătește impozit pe prețul achiziției, generând un efect de „impozit la impozit”. În acest context, reducerea TVA sau a accizelor nu este recomandată, mai ales într-o perioadă de deficit bugetar, deoarece orice relaxare fiscală ar fi compensată de creșterea costurilor de finanțare a deficitului.

„Primul lucru care trebuia făcut, că oricum trebuia făcut la 1 ianuarie 2026, dar a fost prelungit până în 2027, era eliminarea acestui barbarism, adică un impozit pe venit aplicat pe fiecare verigă din lanț. Dacă îl aplici la importator, după care îl aplică și angrosistul la prețul cu care ia de la importator și mai aplică și benzinăriile la prețul cu care iau de la angrosist. Toate astea sunt incluse, impozit la impozit. Ori astfel de măsuri nu ajută”, a spus el.

Singurele măsuri cu efect imediat ar putea fi restricțiile la exporturi, dar și acestea vin cu riscuri: tentația de a vinde în afara țării poate crea dezechilibre pe piața internă. Eliminarea obligativității bioetanolului în combustibil ar afecta producția internă, locurile de muncă și ar putea crește riscul de penurie.

„Nu, eu am zis-o că statul n-ar trebui să intervină în momentul de față în formarea prețului și nici reducerea accizei și a TVA. Vedem că alte state au făcut-o, dar alte state nu sunt în situația deficitului pe care îl avem noi. Orice reducere de aciză sau TVA se va duce în creșterea de cheltuieli cu dobânzile la creditele ce trebuie luate ca să finanțeze deficitul suplimentar”, a mai precizat Biriș.

„Singura măsură care are sens și mai e una care din punctul meu de vedere periculoasă și vă explic imediat, este interziceri ale exportului, care într-adevăr e o măsură care practic tentația de a vinde la cine plătește mai mult și a nu vinde în România, mai ales în contextul în care plafonezi adaosul.”

