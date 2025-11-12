Iancu Guda explică modul în care funcționează Pilonul II de pensii și de ce randamentele obținute nu se traduc imediat într-un câștig proporțional cu contribuțiile.

Acesta arată că, deși randamentul fondurilor de pensii a crescut semnificativ de la 10% la 36%, câștigul efectiv raportat la contribuții reprezintă doar o treime.

Motivul este că sumele nu au fost depuse toate odată: unii contribuabili au început să participe la sistem la vârsta adultă, alții încă de la început, iar salariile și contribuțiile au crescut treptat în timp.

El spune că fondurile acumulate în Pilonul II însumează aproximativ 120 de miliarde de lei, iar câștigul generat de investiții depășește 50 de miliarde de lei. Acești bani nu sunt doar contribuțiile noastre directe, ci și veniturile generate de ele în timp.

Fondurile se investesc în principal în instrumente sigure: 70% în titluri de stat și în acțiuni listate la bursă, astfel că peste 95% dintre bani sunt păstrați în active cu risc redus.

Iancu Guda a mai spus că Pilonul II oferă stabilitate. Concret, banii sunt protejați prin lege, iar suma contribuțiilor este garantată. Spre deosebire de sistemul public de pensii, aceste fonduri nu depind de numărul viitor de contribuabili.

Chiar și peste 10-20 de ani, banii acumulați rămân siguri, fără riscuri majore de pierdere sau volatilitate. Aceasta este esența Pilonului II: o pensie complementară construită prin contribuții proprii și randamente sigure, care ne oferă certitudinea unui venit suplimentar la pensie.

Plățile din Pilonul II de pensii au atins în august maxime istorice, totalizând 271,9 milioane de lei, cu o valoare medie de 37.578 de lei, conform platformei desprepensiiprivate.ro. Datele arată o creștere de 54% a plăților esalonate față de luna precedentă, în timp ce plățile unice au scăzut cu 12%. Acest fenomen este legat de aplicarea, începând cu 1 august 2025, a noilor taxe pentru pensiile private, respectiv contribuția de 10% la CASS pentru sumele ce depășesc 3.000 de lei lunar.

De exemplu, pentru o pensie privată de 5.000 de lei, se reține automat CASS de 200 de lei, reprezentând 10% din suma care depășește plafonul. Noile reguli au fost stabilite în cadrul legii recent adoptate de Camera Deputaților privind plata pensiilor private, care urmează să fie promulgată de președinte.