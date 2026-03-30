Tensiunile geopolitice tot mai accentuate din Orientul Mijlociu au declanșat un nou val de incertitudine pe piețele internaționale, determinând creșteri rapide ale prețului petrolului și scăderi semnificative pe bursele asiatice.

Investitorii reacționează la riscurile crescute privind aprovizionarea cu energie, într-un context în care conflictul continuă să se extindă.

Cotațiile petrolului au înregistrat creșteri puternice la începutul săptămânii, alimentate de temerile legate de blocarea unor rute esențiale de transport. Petrolul Brent a depășit pragul de 115 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american a urcat peste 100 de dolari.

Această evoluție marchează o creștere accelerată comparativ cu finalul lunii februarie, când prețurile erau semnificativ mai reduse. Diferența reflectă impactul direct al conflictului asupra pieței energetice globale și sensibilitatea acesteia la riscurile geopolitice.

Situația s-a deteriorat după implicarea unor actori suplimentari în conflict, ceea ce a ridicat riscul unei escaladări regionale. Atacurile recente și amenințările reciproce au crescut presiunea asupra piețelor energetice și au alimentat volatilitatea.

În acest context, infrastructura energetică și rutele maritime devin puncte critice. Orice perturbare suplimentară poate avea efecte imediate asupra prețurilor și asupra stabilității economice globale.

Două dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrolul mondial sunt în centrul atenției: Strâmtoarea Hormuz și zona Bab al-Mandeb. Împreună, acestea asigură o parte semnificativă din fluxul global de energie.

Blocarea sau limitarea traficului în aceste zone ar putea duce la o criză majoră de aprovizionare, cu efecte directe asupra prețurilor combustibililor și asupra lanțurilor de distribuție internaționale.

Analiștii din sectorul energetic estimează că trendul ascendent al prețurilor ar putea continua în perioada următoare. În scenariul unei escaladări a conflictului, petrolul ar putea depăși pragul de 130 de dolari pe baril.

Această creștere ar avea consecințe directe asupra inflației și asupra costului vieții, afectând atât companiile, cât și consumatorii.

Pe termen mediu, majorarea prețurilor la energie și alimente poate duce la reducerea consumului și la încetinirea economiei globale. Specialiștii avertizează că presiunea asupra bugetelor populației ar putea genera o scădere a cererii și, implicit, o stagnare economică.

„Cea mai mare teamă a mea este că vom avea o încetinire economică generală în întreaga lume… pentru că pur și simplu consumatorii rămân fără bani, deoarece cheltuiesc mai mult pe energie și pe alimente”, a spus Andrew Lipow, de la firma de consultanță Lipow Oil Associates,

Într-un scenariu negativ, economia mondială s-ar putea confrunta cu o perioadă de volatilitate accentuată, caracterizată prin inflație ridicată și creștere economică redusă.