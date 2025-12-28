Statul New York a dezvăluit recent ultimele modificări aduse sistemului de puncte al permisului de conducere, care vor intra în vigoare în 2026, iar mulți șoferi din stat ar putea fi nevoiți să-și regândească obiceiurile de conducere pentru a evita adăugarea de noi puncte pe permisele lor.

Unii ar spune că New York este unul dintre cele mai periculoase locuri pentru a conduce în Statele Unite. Autoritățile statale au avertizat șoferii din New York să ia notă de modificările aduse sistemului de puncte, care vor intra în vigoare în februarie 2026, scrie site-ul ecoportal.net.

Aceste schimbări pot afecta primele de asigurare ale unor persoane, deoarece șoferii ar putea acumula puncte suplimentare.

Potrivit DMV (Departamentul pentru Vehicule Motorizate din Statele Unite), sistemul este conceput pentru a „identifica și a lua măsuri împotriva șoferilor cu risc ridicat”. În prezent, regula este că, dacă un șofer acumulează 11 puncte în 18 luni, permisul de conducere poate fi suspendat. Singura constantă în această lume este schimbarea, iar necesitatea generează inovație.

Statul New York a anunțat că șoferii periculoși vor acumula mai ușor puncte pe permisele lor odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, anul viitor.

Modificările vor afecta o serie de infracțiuni și vor adăuga puncte chiar și pentru noi abateri care anterior nu erau considerate potențial periculoase.

În conformitate cu sistemul reformat, șoferilor care acumulează 10 puncte în 24 de luni li se poate suspenda permisul.

„Șofatul în siguranță nu înseamnă doar evitarea amenzilor, ci și protejarea vieților. Aceste noi reguli sunt concepute pentru a menține drumurile noastre mai sigure pentru toată lumea”, a declarat șeriful Paul Arteta din Orange County.

Modificările sunt semnificative și vor acoperi o gamă largă de infracțiuni, inclusiv depășirea unui autobuz școlar oprit, care va fi acum sancționată cu 8 puncte, față de 5 puncte conform regulilor actuale. În mod special, depășirea limitei de viteză cu până la 10 mile/oră (circa 16 km/h) va fi sancționată cu 4 puncte în cadrul sistemului revizuit, față de 3 puncte în prezent.

Alte modificări importante prevăzute de noile reguli includ:

8 puncte pentru conducere imprudentă, curse de viteză și depășirea vitezei în zone de lucru;

8 puncte pentru conducerea sau deplasarea unui vehicul care depășește limitele de înălțime pe autostrăzi, poduri sau structuri rutiere;

utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii va fi sancționată cu 6 puncte, în loc de 4, cum este în prezent;

conducerea sub influența alcoolului va fi, de asemenea, reformată, prima abatere fiind sancționată cu 8 puncte.

Noile modificări aduse sistemului de puncte vor face din statul New York un loc mult mai sigur pentru toți participanții la trafic. Conducerea poate fi o activitate extrem de periculoasă chiar și în cele mai bune condiții, iar obiceiurile de conducere nesăbuite ale unor șoferi pot agrava riscurile existente.

Newyorkezii sunt printre ultimii cetățeni care au asistat la schimbări semnificative ale regulilor de circulație, însă autoritățile susțin că aceste măsuri vor face deplasarea într-unul dintre cele mai cunoscute state ale Americii mai sigură.