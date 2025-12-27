Fostul pilot de raliuri Titi Aur, expert în conducerea defensivă, a spus la Digi24 că cel mai probabil motiv pentru carambolul de vineri de pe Drumul Expres Pitești – Craiova, unde au fost implicate 12 mașini și 32 de persoane, este ceea ce el numește „efectul de turmă”. El a explicat că acest efect nu se învață la școala de șoferi, ci doar la cursurile de conducere defensivă.

Practic, când oamenii conduc, mai ales pe autostradă sau drum expres, tind să meargă unul după altul, apropiindu-se tot mai mult și crescând viteza, doar pentru că văd că cei din jur fac la fel. Dacă un șofer merge mai repede sau mai aproape de mașina din față decât ar face în mod normal, ceilalți îl urmează, iar așa se formează coloane de mașini care merg prea aproape una de alta.

Titi Aur a mai spus că, de obicei, ajungem teferi acasă, dar dacă o mașină frânează mai brusc, de exemplu pentru că șoferul s-a speriat sau i s-a părut ceva, atunci urmează un lanț de frânări tot mai puternice. Problema e că mulți șoferi români nu păstrează distanța corectă față de mașina din față. El a explicat că regula este ca distanța să fie jumătate din viteza cu care mergi, exprimată în metri. De exemplu, dacă mergi cu 120 km/h pe drumul expres, ar trebui să ai cel puțin 60 de metri între tine și mașina din față.

„Aproape cu siguranță vorbim în această situație despre efectul de turmă. Ce înseamnă efectul de turmă care, din păcate, nu se predă, se vorbește despre acest lucru doar la cursurile de conducere defensivă, nu și la școala de șoferi, nu și în sistemul de pregătire normal al șoferilor. Ce înseamnă acest efect de turmă? Înseamnă că atunci când ne deplasăm, în mod special pe autostradă, dar nu numai, dar aici este cel mai posibil, cel mai probabil, să se întâmple, suntem tentați să ne luăm unul după altul, în sensul că mergem cu viteză din ce în ce mai mare și din ce în ce mai aproape unul de celălalt, pentru că avem senzația că se poate. Adică dacă cel de lângă mine merge mai tare, dacă cel de lângă mine merge mai aproape față de cel din față față decât aș simți eu în condiții normale, de ce să nu merg și eu? Și atunci se ajunge ca o coloană întreagă să meargă, să se deplaseze cu viteză mai mare și mai aproape unu față de altul. De cele mai multe ori ajungem liniștiți acasă, dar dacă una din mașini a frânat mai mult un pic, nu mai vorbim dacă a oprit, de obicei n-are de ce să oprească pe autostradă sau pe drum expres, dar o frânare un pic mai violentă, pentru că e ceva, că i s-a părut la unu, că i s-a făcut rău, că a crezut el că trebuie să frâneze, din momentul ăla pleacă tot lanțul de frânări din ce în ce mai violente, fiind mai aproape unul față de altul. Oricum, românii nu știu să păstreze distanța, care ar trebui să fie de jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. […] Cum e drumul expres ai: 120km/h, viteza cu care trebuie să mergi, […] deci ar trebui să fii la minimum 60 de metri față de mașina din față”, a explicat Titi Aur.

Titi Aur a explicat că accidentele de circulație rareori au o singură cauză. El a spus că, de obicei, sunt mai multe motive care se combină. De exemplu, în cazul carambolului, primul șofer din coloană ar fi putut fi orbit de soare sau să fi crezut că vede un obstacol, a frânat mai mult decât trebuia, iar asta, combinat cu efectul de turmă – mașinile care merg prea aproape și prea repede unele de altele – a declanșat lanțul de coliziuni.

Expertul a mai criticat șoferii români pentru că nu respectă regulile de conducere defensivă. El a spus că mulți cred că trebuie să meargă cu viteza maximă permisă, unii chiar mai mult, pe drum expres sau autostradă, fără să adapteze viteza la condițiile de drum. Potrivit lui, asta e periculos și poate strica siguranța, dar dacă vrei să fii în viață și să nu-ți strici sărbătorile, trebuie să conduci responsabil și să adaptezi mereu viteza la situație.

„Când vorbim de accidente, în accidentologie, în general, acum vorbim de accidentele de circulație, se mai vorbește despre regula șvaițerului. Ce înseamnă regula șvaițerului? Mai rar se întâmplă accidentul dintr-un singur motiv. De obicei sunt coroborate mai multe motive. Acest lucru este foarte posibil ca cel din față, primul din această coloană, practic să fi fost orbit de soare, să i se fi părut că e un obstacol în față, a frânat, a redus mai mult decât ar trebui, coroborat, cum spuneam, și cu efectul de turmă, când toți mergeau mai tare și mai aproape unu față de altul a plecat practic lanțul de lovituri. Există doar această inconștiență, că nu știu cum să-i spun, că eu, dacă sunt pe autostradă, trebuie să merg cu 130, ca să nu spun că unii vor cu 180 sau mulți vor cu viteză mai mare de 130 pe drumul expres, pentru că pe drumul expres trebuie să merg cu 120. Nu asta este viteza maximă cu care poți să mergi, dar trebuie să adaptez de fiecare dată viteza la condițiile de drum, deși pare așa o exprimare din asta de lemn. Da, dacă vreau să fiu în viață, dacă vreau să nu-mi stric sărbătorile”, a punctat Titi Aur.

Fostul pilot de raliuri Titi Aur a spus că un motiv pentru care accidentul de vineri s-a soldat doar cu trei răniți este că mașinile moderne au sisteme de siguranță care protejează șoferii și pasagerii. El a explicat că mașinile de azi absorb șocurile, au airbag-uri și centuri, iar dacă accidentul s-ar fi întâmplat cu Dacii sau ARO-uri vechi, victimele ar fi fost mult mai multe. Aur a subliniat că nu este vorba că șoferii conduc mai bine, ci că mașinile moderne protejează mult mai bine în caz de impact.

El a spus că, atunci când vizibilitatea e redusă, drumul e alunecos sau traficul e aglomerat, șoferii trebuie să meargă mai încet și să păstreze distanța corectă față de mașina din față. Aur a mai explicat că aproape niciun șofer din România nu vrea să accepte că, pentru a fi în siguranță pe autostradă la 130 km/h, trebuie să păstreze cel puțin 65 de metri față de mașina din față. Mulți se enervează sau claxonează dacă cineva respectă această distanță, iar unii se simt deranjați să aibă pe cineva în față. Toate acestea creează tensiune în trafic și, deși de multe ori nu se întâmplă nimic, când apare un incident, se formează rapid accidente în lanț.