Titi Aur, fost campion de raliuri și expert în conducere defensivă, a spus că păstrarea distanței între mașini în traficul din București este mai degrabă rară. El a explicat că, de multe ori, dacă lași câțiva metri liberi în fața ta, alți șoferi se strecoară și ocupă spațiul pentru a câștiga câteva secunde. Aceasta devine o problemă mai ales lângă intersecții, când manevrele se fac haotic.

Titi Aur a arătat că mașinile care intră forțat într-un astfel de spațiu nu mai sunt văzute clar de ceilalți șoferi. Din această cauză, vizibilitatea scade, timpii de reacție sunt mai mici și riscul de accident crește rapid. Chiar și un moment de neatenție sau o frână pusă târziu poate provoca un accident, de la tamponări ușoare până la accidente grave.

El a subliniat că, într-un trafic aglomerat și imprevizibil, șoferii trebuie să gândească defensiv și să anticipeze mereu ce se poate întâmpla. La DC Conducem, Titi Aur a explicat importanța „regulei șvaițerului” folosind imagini reale din trafic.

Titi Aur a explicat că, atunci când un șofer se strecoară, el poate ajunge mult mai rapid și mai agresiv în intersecție, iar în același timp un taxi poate să iasă în fața lui. În această situație, șoferul ajunge să fie nevoit să frâneze brusc pentru a evita o coliziune. Titi Aur a spus că, atunci când apare cineva care se strecoară, nici nu-ți vine să frânezi imediat pentru a mări distanța pe care tocmai ai lăsat-o, iar combinat cu situația din trafic, lucrurile pot deveni periculoase.

El a adăugat că, dacă în apropiere s-ar fi aflat un copil sau un câine pe trecere, consecințele ar fi putut fi mult mai grave. De aceea, a subliniat că trebuie să ne imaginăm constant că astfel de situații se pot întâmpla. Titi Aur a menționat că unii consideră exagerat că trebuie să te gândești la atât de multe lucruri când conduci, dar el a explicat că, în realitate, șoferii nu ar trebui să fie „cu mintea plecată” la volan.

„În momentele acelea, când ai unul care se strecoară, poate să ajungă, ca în cazul de față mult mai rapid și mai agresiv în intersecție iar fix atunci un taxi să iasă. Ajunge pur și simplu în momentul acela să-ți pună frână în față pentru a evita ciocnirea cu taxiul. Când ai unul care se strecoară, nici nu-ți vine să frânezi iar, instant, pentru a mări din nou distanța pe care tocmai ai lăsat-o. Coroborată cu situația ajungi în acest context în care el trece prin spațiul lăsat de tine și apoi trebuie să și pună o frână bruscă pentru a evita ceva. Să ne gândim acum că pe trecere mai era un copil sau un câine atunci poate lucrurile stăteau altfel. Era pachetul complet. Din nou, trebuie să ne imaginăm în fiecare moment că e posibil să apară de astfel de situații. Unii spun că am luat-o eu razna, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să ți le imaginezi, atât de multe lucruri la care trebuie să te gândești, încât unora pur și simplu nu le vine să creadă. De unde domne atâtea? La volan unii vor să fie cu mintea plecată. Nu e așa”, a punctat Titi Aur.

Titi Aur a spus că el vorbea despre traiectoria corectă la volan și că, de-a lungul timpului, unii piloți mai experimentați își băteau joc de explicațiile lui, întrebând câte roți are mașina sau comentând despre cum punea el roțile în diferite puncte. El explica cum ar trebui să te poziționezi corect cu interiorul și exteriorul drumului, în timp ce alții conduceau instinctiv, rapid și talentat.

Titi Aur a precizat că aceeași idee se aplică și acum: șoferii trebuie să se gândească mereu la ce se poate întâmpla. El a explicat că regula „șvaițerului” se confirmă constant. Exemplul dat de el a fost un incident fără victime, doar o sperietură: un șofer a intrat brusc în fața altuia, iar în același moment un taxi a ieșit în intersecție, ceea ce l-a obligat pe primul șofer să frâneze brusc. Toate aceste elemente combinate – mașina care se strecoară, taxiul care iese și distanța mică – pot provoca un accident.

El a spus că regula șvaițerului presupune să te gândești la cumulul de factori care pot genera accidente. Șoferii trebuie să anticipeze situațiile periculoase, să conducă preventiv și să evite să mărească numărul de factori de risc atunci când sunt prinși în astfel de momente.