Perfecționismul, la cel mai ridicat nivel în rândul tinerilor. Cauzele acestui fenomen îngrijorător

Nivelul perfecționismului în rândul tinerilor a ajuns la un maxim istoric. Studiul a analizat date de la peste 82.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie. Cercetătorii avertizează că această tendință poate avea consecințe semnificative asupra sănătății mintale a tinerilor.

Mai exact, pentru tot mai mulți tineri, presiunea de a excela devine copleșitoare, iar cercetările recente arată că studenții manifestă un nivel de perfecționism fără precedent, relatează independent.co.uk.

Aggie Bannan, 24 de ani, din Chicago, a fost conștientă de faptul că vrea să fie perfecționistă încă din copilărie. Profesorii observau cât de mult se străduia să execute fiecare sarcină perfect. Această trăsătură i-a adus avantaje academice: a absolvit Universitatea Santa Clara cu un an mai devreme, având o dublă specializare.

„Sunt obsedată, mă străduiesc atât de mult să fac ceva, încât mă epuizez și ajung într-un punct de epuizare”, spune Bannan, care lucrează în marketing și urmează cursuri de actorie. Lipsa reperelelor educaționale o face să se simtă pierdută.

„Când am absolvit, mă uitam în jur și mă întrebam: Cum mă mai judec dacă sunt suficient de bună fără note? Acum, la locul de muncă, îmi este greu să am încredere în munca pe care o fac, pentru că am standarde atât de înalte pentru mine… Este epuizant.”

Potrivit Asociației Americane de Psihologie, perfecționismul a atins niveluri record în ultimele trei decenii. Cercetătorii au constatat că „străduința perfecționistă” – tendința de a stabili standarde extrem de înalte pentru sine – a crescut constant, cu aproximativ 5% în medie de la sfârșitul anilor ’80.

În același timp, „preocupările perfecționiste” – teama de eșec, indecizia și anxietatea privind judecata altora – au crescut și mai rapid. Studiul sugerează că presiunea resimțită de tineri depășește ceea ce au experimentat generațiile anterioare.

Thomas Curran, profesor de psihologie la London School of Economics și autor principal al studiului, subliniază dificultățile cu care se confruntă tinerii. „Crudelitatea constă în faptul că tinerii se confruntă din ce în ce mai mult cu o economie care le retrage oportunitățile de la an la an”, explică el. „Atât în SUA, cât și în Marea Britanie, pentru tineri există o prăpastie între așteptări și realitate.”

Analiza arată că încetinirea creșterii economice pe cap de locuitor și inegalitatea crescută sunt asociate cu intensificarea perfecționismului. Curran precizează că dificultățile pieței muncii sporesc stresul tinerilor, generând ceea ce psihologia numește „prăpastia fricii”, diferența dintre poziția actuală și obiectivele personale.

„Perfecționismul este o relație problematică cu tine însuți. Te asediezi cu critici. Te supraveghezi în fiecare minut al zilei pentru a te asigura că ești în conformitate cu propriile tale așteptări imposibile”, explică Curran.

Persoanele cu tendințe perfecționiste se confruntă adesea cu indecizia, deși acționează cu viteză și determinare. „Perfecționismul ne împinge cu 177 km/h, dar pentru a ajunge undeva, trebuie să alegi o cale, trebuie să excluzi toate celelalte oportunități și să fii împăcat cu asta”, afirmă Curran.

Nivelurile de perfecționism au crescut într-o perioadă marcată de cultura autooptimizării și a agitației constante. Tinerii creatori de conținut promovează agitația secundară – activități suplimentare înainte de programul de 9 la 5 – ca mijloc de succes financiar și progres în carieră.

O altă categorie de influenceri promovează perfecționismul estetic. De exemplu, mulți susțin ideea că succesul poate fi definit de aspectul fizic obținut prin proceduri cosmetice riguroase.

Jolie Chen, absolventă a Universității din New York, spune că nu se poate deconecta din cauza competiției de pe piața muncii. „Prietenii mă cunosc ca pe cineva care nu știe să se relaxeze”, afirmă ea. „Încerc mereu să muncesc, să-mi dovedesc valoarea… Am devenit un robot.”

Chen identifică adolescența ca sursă a perfecționismului său. La 15 ani, a plecat din Guangzhou, China, pentru a studia în Maine. „Sunt o imigrantă de primă generație aici și simt că aceste limitări mi-au împins nevoia de a fi mai bună decât toți ceilalți”, spune ea. „Încerc să-mi dovedesc mie însămi că poți depăși limitele sistemului fiind cea mai bună… indiferent de mediul din care provii.”

Presiunea de a fi perfectă se extinde și asupra relațiilor personale. Chen spune: „Îmi afectează modul în care socializez cu oamenii. În relațiile mele, mă forțez să fiu iubita, prietena și fiica perfectă care îi face pe părinții mei mândri.” Supraanaliza constantă a interacțiunilor sociale face ca monologul interior să-i dicteze mereu să fie mai bună.

Bannan recunoaște că perfecționismul o determină să fie hotărâtă, chiar și atunci când îi provoacă dificultăți. Amintește de ascensiunea pe Kilimanjaro, unde și-a impus reguli stricte pentru a obține o experiență „perfectă”. „Ghizii mi-au spus că nu-mi place să accept ajutor – dar că voiam doar să am o ascensiune perfectă, ca să mă pot simți mulțumită cu mine însămi la final”, spune ea.

Curran subliniază legătura între autooptimizare și sănătatea mintală. „În cultura modernă, purtăm aceste presiuni autoimpuse ca pe o semnătură a valorii noastre, chiar dacă știm că este dăunătoare pentru noi. Anxietatea, depresia, dorința de a face pe plac oamenilor și gândirea excesivă sunt simptome ale unei afecțiuni mai ample care provine din normalizarea excesului.”

„Perfecționismul este, de asemenea, strâns legat de deconectarea socială și singurătate, iar aceste lucruri sunt foarte dăunătoare pentru sănătatea noastră mintală. Ar trebui luate în serios”, concluzionează Curran.

Bannan spune că și-ar dori să poată renunța la această atitudine. „Întotdeauna am fost atât de preocupată să progresez, dar sunt și atât de preocupată să fac toate lucrurile sociale și extracurriculare încât nu mă opresc și nu mă gândesc: Vreau să fac asta?”