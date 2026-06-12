Un supliment folosit de milioane de oameni, asociat cu un risc mai mare de demență

Un supliment popular, vândut fără rețetă pentru ameliorarea durerilor articulare, a fost asociat cu un risc crescut de demență, potrivit unei analize ample care ar putea duce la noi căi de tratament.

Analiza a vizat glucozamina, un produs utilizat frecvent în tratarea durerilor articulare, și a arătat o legătură între consumul regulat și o probabilitate mai mare de progresie de la afectare cognitivă ușoară la demență. Cercetătorii au examinat dosarele medicale a aproape 60.000 de pacienți între 2012 și 2024, identificând o creștere cu 25% a riscului de progresie cognitivă.

Pe lângă aceasta, glucozamina a fost asociată și cu o probabilitate crescută de deces cu 25% în rândul pacienților care sufereau deja de demență, potrivit raportului publicat în Nature Metabolism și preluat de Reuters.

Pacienții cu doar insuficiență cognitivă ușoară nu au prezentat aceeași asociere, ceea ce sugerează că efectul glucozaminei poate fi mai pronunțat la cei cu demență instalată. Studiile pe animale indică că suplimentul poate exacerba hiperglicozilarea, un proces dăunător în creier unde moleculele de zahăr se atașează anormal de proteine, perturbând funcțiile neurologice esențiale.

„Datele din dosarele electronice de sănătate sunt foarte provocatoare. Deși este o asociere și nu o dovadă a cauzalității, aceasta ridică o întrebare clinică importantă care merită acum mult mai multă atenție”, a declarat Matt Gentry, coautor al studiului de la Universitatea din Florida.

Un studiu suplimentar sugerează că agravarea demenței legată de glucozamină indică faptul că hiperglicozilarea „este o cale țintită pentru combaterea acestei boli”, conform cercetătorilor.

Un alt studiu examinează efectul timpului petrecut în fața ecranelor asupra recuperării copiilor după comoții cerebrale. Rezultatele arată că o expunere moderată poate fi benefică.

„Aceste descoperiri susțin faptul că timpul moderat petrecut în fața ecranelor, nici prea puțin, nici prea mult, ar putea sprijini recuperarea după comoția cerebrală”, a afirmat Jingzhen Ginger Yang, coordonatorul studiului de la Spitalul Nationwide pentru Copii din Columbus, Ohio.

Datele indică faptul că o medie de 141 de minute pe zi a fost asociată cu o recuperare cu 35% mai rapidă, comparativ cu 260 de minute zilnic. „Tinerii care utilizează ecranele mai mult de patru ore pe zi sau mai puțin de două ore pe zi pot prezenta riscul unei rezolvări mai lente a simptomelor de comoție cerebrală”, a adăugat Jingzhen Ginger Yang/

Studiul a folosit un dispozitiv portabil pe 80 de adolescenți pentru a măsura timpul efectiv petrecut pe smartphone, televizor, computer/tabletă sau dispozitive de jocuri. S-a constatat că aproximativ două ore zilnic de utilizare a smartphone-ului și televizorului au fost asociate cu o recuperare mai rapidă, în timp ce folosirea computerului/tabletei și a jocurilor nu a avut un efect semnificativ.