Cititul cărților în detrimentul vizionării televizorului, asociat cu un risc mai scăzut de demență

Cercetătorii de la University of South Australia au descoperit că tipul de activitate pe care o desfășurați, fie că stați jos sau vă uitați la televizor, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății creierului dumneavoastră pe termen lung. Studiul, publicat în The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, a constatat că activitățile sociale sau de stimulare mentală precum cititul, ascultatul muzicii, rugăciunea, cântatul la un instrument muzical sau discuțiile cu alte persoane sunt benefice pentru memorie și capacitățile de gândire, în timp ce privitul la televizor sau jocurile video sunt dăunătoare.

Cercetătorii consideră că există probabil o ierarhie a modului în care comportamentele sedentare se raportează la funcția cognitivă, unele având efecte pozitive, în timp ce altele au efecte negative. Această perspectivă ar putea contribui la reducerea riscurilor de afectare cognitivă, în special în condițiile în care cel puțin 45% din cazurile de demență ar putea fi prevenite prin factori modificabili ai stilului de viață. În Australia, aproximativ 411100 de persoane (sau una la 1000 de persoane) trăiesc cu demență, aproape două treimi dintre acestea fiind femei.

Nu toate comportamentele sedentare sunt egale atunci când vine vorba de memorie și capacitatea de gândire

Dr. Maddison Mellow, cercetător la UniSA, spune că nu toate comportamentele sedentare sunt egale atunci când vine vorba de memorie și capacitatea de gândire.

Contextul unei activități modifică modul în care aceasta se raportează la funcția cognitivă, diferite activități oferind diferite niveluri de stimulare cognitivă și implicare socială. Activitatea fizică este un protector puternic împotriva riscului de demență, iar înlocuirea unui comportament sedentar cu altul poate aduce beneficii sănătății creierului.

Pentru a obține cele mai bune beneficii pentru sănătatea creierului și pentru sănătatea fizică, acordați prioritate mișcării plăcute care stimulează ritmul cardiac, deoarece aceasta are beneficii pentru toate aspectele sănătății. Chiar și mici schimburi de timp de cinci minute pot avea beneficii, astfel încât, dacă sunteți gata să vă răsfățați cu un maraton de filme de Crăciun, încercați să întrerupeți acest timp cu o activitate fizică sau cu o activitate așezată mai implicată cognitiv, cum ar fi cititul, la un moment dat.