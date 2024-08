Depresie

Studiul „Association between screen time and depression among US adults” realizat de K.C. Madhav și echipa sa sugerează că adulții care petrec mai mult de șase ore pe zi în fața ecranelor sunt expuși unui risc semnificativ de a dezvolta depresie moderată sau severă.

Scăderea performanței academice

Utilizarea excesivă a telefoanelor și altor dispozitive electronice poate afecta negativ performanța academică. Impactul negativ asupra gândirii, atenției și capacității de concentrare poate duce la o scădere a productivității și a realizărilor școlare, efectele fiind adesea amplificate de tulburările de somn.

Cyberbullying

Adolescenții sunt adesea victime ale bullying-ului cibernetic, care implică diferite forme de hărțuire sau provocare a suferinței emoționale în mediul online, cum ar fi prin intermediul grupurilor de chat sau al rețelelor sociale. Potrivit studiului „Association of Cyberbullying Experiences and Perpetration With Suicidality in Early Adolescence” realizat de Shay Arnon și colaboratorii, victimele cyberbullying-ului sunt mai predispuse la gânduri suicidare și tentative de suicid.

Izolare socială

Copiii și adolescenții care comunică predominant prin mesaje text și alte forme de interacțiune online pot întâmpina dificultăți în stabilirea conexiunilor reale cu alții. Această izolare socială poate influența negativ relațiile interumane și poate avea un impact pe termen lung asupra vieții profesionale.

Dureri de gât, umeri și spate

Menținerea unei poziții incorecte în timp ce folosești dispozitive electronice poate duce la probleme musculoscheletale, cum ar fi dureri cronice de gât, umeri și spate, conform Reid Health.

Probleme oculare

Expunerea prelungită la lumina albastră emisă de ecrane poate avea efecte negative asupra ochilor. Utilizarea excesivă a dispozitivelor care emit această lumină este asociată cu riscuri crescute de miopie, sindrom de ochi uscat și oboseală digitală a ochilor, incluzând dureri de cap, vedere încețoșată și disconfort ocular, conform MyKidsVision.

Limita recomandată pentru timpul petrecut în fața ecranelor

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sugerează următoarele limite pentru timpul petrecut în fața ecranelor:

Copii sub 1 an: 0 minute pe zi.

Copii între 1 și 2 ani: maxim 1 oră pe zi.

Copii între 3 și 5 ani și tineri între 5 și 17 ani: maxim 2 ore pe zi, fără a include timpul necesar pentru activități educaționale.

Pentru adulți, nu există limite stricte, dar este recomandat să se limiteze la maximum 2 ore pe zi.

Strategii pentru reducerea timpului petrecut în fața ecranelor

Evită dispozitivele electronice în prima oră a zilei.

Integrează mai multă mișcare în rutina zilnică: antrenamente de fitness, urcatul scărilor, înot, alergare în natură.

Participă la activități în aer liber: grădinărit, plimbări, excursii.

Alege activități recreative care nu implică tehnologia: citit, pictură, meditație, ieșiri cu prietenii.

Utilizează funcțiile telefoanelor pentru a monitoriza și limita timpul de utilizare.

Oprește notificările și păstrează dispozitivele în afara dormitorului.

Setează alarme pentru a limita timpul petrecut în fața televizorului sau tabletei.

Pentru copii:

Modelul comportamental al părinților este esențial; copiii imită obiceiurile adulților.

Încurajează activitatea fizică zilnică de cel puțin 2 ore.

Alege jocuri video care promovează activitatea fizică.

Limitează utilizarea ecranelor în timpul temelor și altor activități esențiale.

Planifică activități alternative: vizite la muzee, sporturi, drumeții.

Verifică și controlează conținutul accesat de copii, folosind aplicații de control parental.

Reducerea timpului petrecut în fața ecranelor este crucială pentru menținerea unei vieți echilibrate și sănătoase. Adoptarea unor strategii eficiente poate ajuta la prevenirea efectelor negative asupra sănătății și dezvoltării.