Un caz relatat de un pensionar pe un forum de internet evidențiază această problemă: după ce a depus cererea de recalculare, Casa de Pensii i‑a luat în calcul doar două adeverințe pentru perioadele lucrate înainte de 2001, ignorând contribuțiile din anii 2023–2024 pe care le menționase în cerere fără a depune documentele doveditoare.

Conform lui, informațiile verbale nu au fost suficiente, iar cei doi ani de activitate recentă nu au fost luați în calcul pentru recalculare.

Surpriza a venit odată cu decizia finală: în schimbul efortului depus, pensionarul a înregistrat o majorare de doar 80 de lei pe lună, deși a cheltuit aproximativ 1.200 de lei pentru obținerea adeverințelor privind veniturile nepermanente.

„Dacă știam că doar 80 de lei voi primi în plus, nu aș mai fi făcut tot acest efort”, a declarat acesta.

Casa de Pensii a explicat că, pentru perioadele lucrate după aprilie 2001, nu mai este nevoie de depunerea adeverințelor de la angajatori, deoarece datele privind vechimea și contribuțiile sunt disponibile în bazele de date electronice ale statului.

Excepții pot exista doar în situații particulare, de exemplu când angajatorul nu a transmis datele sau nu mai există.

În schimb, pentru perioadele anterioare anului 2001, adeverințele rămân obligatorii, iar multe dintre cele depuse de pensionari sunt considerate incomplete, de exemplu, cele care menționează doar sporurile și nu includ salariul de bază necesar pentru recalculare. Astfel de documente nu pot fi valorificate și trebuie refăcute, ceea ce prelungește și mai mult întregul proces.

Eșantioane ale rezultatelor recalculărilor arată că majorările pot varia destul de mult: unele persoane au primit doar 24 de lei în plus, în timp ce în cazuri mai rare, unde perioadele nevalorificate anterior erau substanțiale, creșterile au ajuns până la 425 de lei.

Până în prezent, aproximativ 50.000 de pensionari au primit decizii de recalculare. Conform procedurii, sumele suplimentare vor fi plătite în a doua lună după emiterea deciziei, ceea ce adaugă o nouă perioadă de așteptare pentru beneficiari deja exasperați de întregul proces.

Mulți pensionari acuză că, după luni de așteptare pentru a primi o decizie, trebuie să mai aștepte încă aproximativ două luni pentru a vedea efectiv banii în cont. Această întârziere sporește nemulțumirea generală legată de modul în care este gestionată recalcularea pensiilor.