Suma reprezintă o creștere de 26 de lei față de cea acordată în anul 2024 și este mai mare cu 5,6% comparativ cu anul trecut, calculată pe baza ratei medii a inflației. Proiectul de hotărâre care stabilește acest ajutor a fost inițiat de Ministerul Muncii și transmis joi, 8 ianuarie, spre avizare la Consiliul Economic și Social, un pas obligatoriu înainte de adoptarea de către Guvern.

Din numărul total de beneficiari, aproximativ 400 persoane vor fi plătite prin bugetul Ministerului Muncii, aproximativ 200 persoane prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și 19 persoane prin bugetul Ministerului Apărării Naționale (MAPN). Serviciul Român de Informații (SRI) nu mai are beneficiari ai acestui ajutor.

Sumele vor fi plătite din bugetele aprobate pentru anul 2025 la ministerele respective. În anul 2024, ajutorul anual a fost de 456 de lei pe persoană, beneficiind 405 persoane din totalul de 11.836 de veterani și văduve de război.

Plata ajutorului anual se va efectua în luna ianuarie 2026, prin casele teritoriale de pensii publice pentru beneficiarii Ministerului Muncii și prin casele sectoriale pentru beneficiarii MAI și MAPN. Documentul precizează că perioada rămasă din anul 2025 nu mai permite efectuarea plăților în acel an.

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, stabilesc drepturi specifice pentru aceste categorii de persoane.

Indemnizațiile sunt diferențiate în funcție de statutul beneficiarului. Invalizii de război primesc indemnizație în funcție de gradul de invaliditate, iar veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă indemnizație în cuantum stabilit prin lege. Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit beneficiază de 50% din indemnizația veteranului și din renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, iar în cazul în care soții nu au fost decorați cu ordine sau medalii, acestea primesc 100% din indemnizația veteranului de război.

Sporul de participare pe front include o sumă fixă pentru primul an de participare, indiferent de numărul de luni, la care se adaugă o sumă fixă pentru fiecare lună de participare care depășește primul an. Rentele sunt acordate veteranilor care au primit ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, cuantumul acestora depinzând de tipul decorației.

Printre alte facilități se numără 12 călătorii dus-întors sau 24 de călătorii simple pe calea ferată anual, gratuități la mijloacele de transport în comun, scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale, scutirea de la plata abonamentului telefonic, bilete de tratament gratuite și un ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. Acest ajutor anual se acordă prin instituțiile care efectuează plata indemnizațiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziție de la bugetul de stat, iar alte facilități sunt prevăzute de lege.

Beneficiarii prevederilor legale includ invalizii de război, văduvele de veterani de război, văduvele de război, veteranii de război, prizonierii de război și accidentații de război în afara serviciului ordonat.