Proiectul de buget pentru anul 2026 aduce provocări importante pentru Ministerul Muncii, însă pensiile și alocațiile copiilor vor rămâne protejate. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu televizat, în care a explicat că instituția pe care o conduce va avea mai puține resurse financiare decât în anul precedent.

Potrivit oficialului, reducerea bugetului nu va afecta plata drepturilor sociale esențiale. În schimb, ajustările vor viza în principal aparatul administrativ al ministerului, unde vor fi implementate măsuri de eficientizare și reducere a cheltuielilor.

Ministrul Muncii a dat asigurări că beneficiile gestionate de Casa Națională de Pensii nu vor fi diminuate. Plata pensiilor și a alocațiilor pentru copii va continua în condiții normale, chiar dacă bugetul ministerului va fi mai mic.

În schimb, reducerea cheltuielilor se va reflecta în structura administrativă a instituției. Conform declarațiilor lui Florin Manole, bugetul pentru personal va fi cu aproximativ 4% mai mic față de execuția bugetară din anul precedent.

Acest lucru înseamnă că ministerul va încerca să funcționeze mai eficient, fără a afecta programele sociale de bază.

Una dintre măsurile importante propuse de Ministerul Muncii este așa-numitul „pachet de solidaritate”, destinat pensionarilor cu venituri reduse și copiilor din familii vulnerabile. Deși proiectul este pregătit, ministrul a recunoscut că în prezent nu există încă toate fondurile necesare pentru implementarea lui.

Autoritățile intenționează să acorde ajutoare financiare de două ori pe an, înainte de sărbătorile de Paște și Crăciun. Valoarea sprijinului ar urma să fie stabilită în funcție de nivelul pensiei:

500 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei

400 de lei pentru pensii cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei

300 de lei pentru pensii între 2.000 și 3.000 de lei

Estimările Ministerului Muncii arată că aproximativ 2,8 milioane de pensionari și 300.000 de copii ar putea beneficia de aceste ajutoare.

„Cu certitudine, beneficiile Casei de Pensii nu vor fi afectate. Avem minus 4% față de execuția anului trecut la nivel de personal. Dar cu certitudine ne lipsesc banii pentru pachetul de solidaritate pe care l-am propus. Asta e un lucru de la care nu vom da înapoi și sunt optimist că vom reuși să avem finanțare pentru 2,8 milioane de pensionari și 300.000 de copii. O dată înainte de Paști și înainte de Crăciun, cei cu pensii până în 1.500 de lei câte 500 de lei, cei între 1.500 – 2.000 câte 400 de lei și câte 300 de lei pentru cei între 2.000 și 3.000 de lei”, a declarat ministrul.

Florin Manole a declarat că este optimist în privința susținerii politice pentru pachetul de solidaritate. În opinia sa, proiectul a fost construit astfel încât să țină cont atât de nevoile sociale, cât și de presiunea deficitului bugetar.

Ministrul consideră că măsurile destinate categoriilor vulnerabile ar putea primi voturi din partea parlamentarilor din mai multe partide, tocmai pentru că impactul social este semnificativ.

„Sunt convins că granițele politice nu vor fi atât de dure și vor fi mulți parlamentari din toate partidele care vor vota pentru acest pachet, pentru că l-am făcut cu maxim echilibru, înțelegem și problema deficitului”, a spus Florin Manole.

Pentru a face față constrângerilor bugetare, Ministerul Muncii pregătește și o serie de măsuri de reorganizare internă. Acestea vor fi publicate în transparență decizională și vor include reducerea unor funcții de conducere din aparatul central.

Florin Manole a precizat că instituția nu este supradimensionată, însă există posibilitatea de a eficientiza structura administrativă.

În paralel, ministerul intenționează să crească sprijinul acordat copiilor cu dizabilități. Ajutorul lunar ar putea fi majorat de la 80 de lei la 200 de lei, o măsură care, potrivit ministrului, reprezintă un pas necesar chiar și în condițiile unui buget restrâns.