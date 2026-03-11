Proiectul de buget pentru 2026 aduce vești îngrijorătoare pentru românii vulnerabili. Ministrul Muncii, Florin Manole, atrage atenția că fondurile alocate asistenței sociale vor fi mai mici decât în 2025, în contextul în care era nevoie de resurse suplimentare pentru sprijinirea pensionarilor, familiilor monoparentale și copiilor cu dizabilități.

Conform declarațiilor ministrului, bugetul pentru asistența socială va fi redus cu aproape 1 miliard de lei, ceea ce limitează capacitatea Guvernului de a implementa pachetul de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile.

„Nu aș vorbi despre bugetul în ansamblu. Pentru Ministerul Muncii mă refer la partea care ar trebui să includă și pachetul de solidaritate. Bugetul pe asistență socială este în acest an mai mic cu aproape 1 miliard de lei, în condițiile în care ar fi trebuit să fie mai mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani pentru a acoperi pachetul de solidaritate necesar pentru sprijinul a câteva milioane de concetățeni, fie că vorbim despre pensionari, familii monoparentale sau familii cu copii cu dizabilități”, a declarat Manole pentru Digi24.

Ministerul Muncii propusese un ajutor pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, însă fondurile disponibile în proiectul de buget nu acoperă integral această măsură. În plus, majorarea sprijinului pentru familiile monoparentale rămâne incertă din cauza limitărilor bugetare.

„Propunerea de sprijin pentru cei 2,8 milioane de pensionari s-ar fi cifrat la aproximativ 2,3 – 2,4 miliarde de lei, iar acești bani nu sunt în integralitate prinși în această variantă pe care am primit-o de la Ministerul de Finanțe”, a spus Manole.

Ministrul a clarificat că fondurile europene nu pot fi folosite pentru plăți directe către cetățeni, astfel încât toate resursele necesare trebuie asigurate din bugetul național.

„Știu cu certitudine că nu se poate acoperi din fonduri europene niciun fel de plată directă pe asistență socială, nicio formă de vouchere, nicio formă de transferuri. Deci nu există această variantă”, a afirmat el.

Creșterea prețurilor și inflația accentuează vulnerabilitatea familiilor cu venituri mici. Florin Manole susține că sprijinul direct este singura soluție eficientă pentru a ajuta familiile să acopere cheltuielile de bază, în timp ce serviciile sociale nu pot înlocui plata directă a beneficiilor.

„Propunerea PSD era în contextul creșterii inflației și a prețurilor alimentelor pentru aceste categorii vulnerabile. Impactul inflației în bugetele familiilor sărace din România nu se poate atenua decât cu un astfel de sprijin direct. Cu servicii nu poți să te duci să plătești cumpărăturile la supermarket. Sunt două lucruri complet diferite”, a subliniat Manole. „Probabil că colegii mei și Partidul Social Democrat ne vom exprima opiniile în Parlament. Dar până la Parlament suntem în faza discuției în cadrul Guvernului. Obligația mea este să vin cu observații, dacă este cazul, și este cazul, la acest proiect”.

În paralel, Ministerul Muncii planifică o reorganizare a aparatului central, inclusiv reducerea cu cel puțin trei posturi de conducere. Cheltuielile cu personalul vor fi mai mici comparativ cu anul trecut, contrar criticilor fostului premier Florin Cîțu, care susținea că reducerea cu 10% a costurilor cu personalul nu ar fi respectată.

„La Ministerul Muncii vom avea o cheltuială cu personalul mai mică decât anul trecut, cu certitudine. Nu știu care este situația altor ordonatori de credite, dar la Ministerul Muncii nu doar că nu vom avea un buget mai mare la acest capitol, ci chiar unul mai mic”, a spus el.

Discuțiile privind eventuale amendamente parlamentare pentru majorarea fondurilor sociale sunt în curs, iar Florin Manole a subliniat că obiectivul său este să vină cu observații și propuneri care să îmbunătățească proiectul de buget.