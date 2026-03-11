În 2026, pensionarii români se confruntă cu scăderea puterii de cumpărare, chiar dacă inflația estimată de Banca Națională a României (BNR) se va tempera la 4% pe tot anul. Neindexarea pensiilor și creșterea prețurilor fac ca seniorii să resimtă pierderi reale în bugetul lor lunar.

Având în vedere că pensiile nu au fost indexate nici în 2025, nici la 1 ianuarie 2026, impactul asupra pensionarilor este semnificativ. Pentru o pensie medie de 3.100 de lei:

În 2025, lipsa indexării cu 13% a dus la pierderi de aproximativ 330 de lei;

În 2026, neindexarea continuă adaugă încă 190 de lei la pierdere;

Inflația de 4% în 2026 reduce puterea de cumpărare cu 124 de lei.

Practic, pensionarii primesc aceeași sumă nominală, dar valoarea reală a banilor scade, afectând achizițiile zilnice.

Pierderile pensiilor în funcție de valoarea lor



Pierderi pensii în 2026 din cauza inflației Pensie lunară Pierdere din cauza inflației 2026 1.281 lei 51 lei 2.000 lei 80 lei 2.500 lei 100 lei 3.000 lei 120 lei 3.500 lei 140 lei 4.000 lei 160 lei 5.000 lei 200 lei 6.000 lei 240 lei

Pensionarii cu pensii medii de 4.000 de lei pierd astfel aproximativ 160 de lei doar din cauza inflației.

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a declarat că „partea a doua a anului 2026 este mai optimistă”, deoarece efectul major al creșterii TVA-ului asupra inflației se va diminua. Astfel, inflația anuală medie va fi de aproximativ 4%, iar tendința descendentă în a doua jumătate a anului ar putea aduce un mic respiro pentru pensionari.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Autoritățile iau în considerare acordarea unor ajutoare sociale pentru pensionarii cu venituri reduse, cuprinse între 600 și 1.000 de lei, împărțite în două tranșe – de Paște și de Crăciun:

1.000 lei pentru pensii sub 1.500 de lei;

800 lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

600 lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Aceste măsuri sunt menite să atenueze efectul inflației și lipsa indexării pensiilor pentru cei mai vulnerabili seniori.

Chiar dacă inflația scade ușor în 2026, pensiile neindexate continuă să afecteze puterea de cumpărare a pensionarilor. Sprijinul financiar pentru pensiile mici oferă un ajutor temporar, dar pentru pensiile medii și mari, pierderile reale din bugetul lunar rămân importante.