Pensionarii din România se confruntă cu o situație tot mai dificilă, după ce indexarea anuală a pensiilor a fost înghețată pentru al treilea an consecutiv. Valoarea punctului de pensie a rămas neschimbată la 81 de lei în 2024, 2025 și 2026, deși Legea pensiilor prevedea majorări succesive, corelate cu inflația și evoluția salariului mediu.

La 1 ianuarie 2025 valoarea punctului de pensie ar fi trebuit să crească cu 13%, ajungând la 91 de lei. Pentru anul 2026 era prevăzută o nouă indexare, de 7%, ceea ce ar fi dus punctul de pensie la 97 de lei. Ambele majorări au fost însă anulate prin decizii ale Guvernului, care a invocat constrângeri economice și bugetare.

Guvernul a justificat blocarea indexărilor prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, urmată recent de OUG nr. 89/2025, acte normative care au suspendat aplicarea mecanismului de actualizare prevăzut în Legea pensiilor nr. 360/2023. Ca urmare, pensionarii au pierdut, în medie, aproximativ 190 de lei lunar începând cu 1 ianuarie 2026, sumă care ar fi rezultat din majorarea de 7%.

Creșterea prevăzută pentru 2026 era calculată pe baza unei inflații de 5% și a jumătății din creșterea salariului mediu net, estimată la 2%. În lipsa acestei ajustări, pensionarii sunt nevoiți să facă față unor costuri tot mai mari, în special la alimente, utilități și medicamente, fără o compensare a veniturilor.

Avocatul Ioan Dudulea a explicat că menținerea punctului de pensie la nivelul din 2024, fără actualizarea cu rata inflației, contravine prevederilor legale, scrie newsweek.ro. Acesta a arătat că blocarea majorărilor pentru 2025 și 2026 a fost realizată exclusiv prin ordonanțe de urgență, care au suspendat aplicarea legii.

Potrivit avocatului, pentru majorarea pensiei începând cu ianuarie 2025 și pentru recuperarea sumelor neachitate, pensionarii ar trebui să cheme în judecată Casa de Pensii și să solicite sesizarea Curții Constituționale.

O altă variantă ar fi ca pensionarii sau organizațiile sindicale să ceară Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituțională ordonanțele care au blocat indexarea, deși anul trecut această instituție a refuzat să conteste măsura.

Chiar dacă un proces împotriva Casei de Pensii poate fi dificil și de durată, acțiunea în instanță rămâne singura cale legală de a revendica drepturile prevăzute de lege.

Specialiștii în drept arată că pensionarii au două opțiuni principale.

Mai întâi, depunerea unei contestații la Casa de Pensii. Este primul pas legal, prin care pensionarii semnalează neregularitățile privind valoarea punctului de pensie.

Ulterior, inițierea unei acțiuni în instanță, cu posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Dacă anterioara contestație este respinsă sau ignorată, pensionarii pot iniția un proces împotriva deciziei instituției. Procedura poate fi complexă și de durată, uneori luni sau chiar ani, dar oferă o cale oficială de a revendica drepturile prevăzute de lege.

Experții avertizează însă că nu există garanții pentru un câștig rapid, deoarece instanțele analizează și argumentele Guvernului privind situația economică. În aceste condiții, succesul depinde de contextul fiecărui caz și de eventualele decizii ale Curții Constituționale.