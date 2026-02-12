Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis o plângere prealabilă Guvernului României și Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), solicitând indexarea imediată a valorii punctului de pensie, ignorată în pachetele recente de austeritate. Organizația avertizează că menținerea pensiilor la nivelul anului 2024 reprezintă o încălcare directă a legislației.

Conform Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de pensie trebuie majorată anual în luna ianuarie, în funcție de:

Rata medie anuală a inflației

50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut

Acești indicatori sunt furnizați de Institutul Național de Statistică și reflectă realitatea economică din anul precedent.

Cu toate acestea, guvernul a decis în 2025 să înghețe pensiile și în 2026, păstrând punctul de pensie la 81 de lei, valoarea din 2024.

FACIAS subliniază că decizia de a bloca pensiile afectează aproape 4,9 milioane de pensionari. Situația este și mai gravă pentru cei aflați în categoria vulnerabilă, aproape 1 milion de persoane trăind cu pensia minimă de 1.281 de lei pe lună.

Organizația avertizează că refuzul indexării pensiilor încalcă drepturile garantate de Constituția României și ignoră obligațiile statului de a proteja veniturile cetățenilor în contextul inflației ridicate.

Fundația a transmis Guvernului și CNPP că solicitarea de indexare trebuie soluționată în 30 de zile. În caz contrar, FACIAS va acționa în instanță pentru a obliga autoritățile să respecte legea și să majoreze pensiile.

Această situație evidențiază tensiunea dintre măsurile de austeritate și drepturile sociale. Indexarea pensiilor rămâne singura soluție legală pentru a păstra puterea de cumpărare a pensionarilor și pentru a menține echilibrul între creșterea prețurilor și veniturile seniorilor.