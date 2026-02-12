FACIAS cere Guvernului să indexeze urgent pensiile
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis o plângere prealabilă Guvernului României și Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), solicitând indexarea imediată a valorii punctului de pensie, ignorată în pachetele recente de austeritate. Organizația avertizează că menținerea pensiilor la nivelul anului 2024 reprezintă o încălcare directă a legislației.
Conform Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de pensie trebuie majorată anual în luna ianuarie, în funcție de:
-
Rata medie anuală a inflației
-
50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut
Acești indicatori sunt furnizați de Institutul Național de Statistică și reflectă realitatea economică din anul precedent.
Cu toate acestea, guvernul a decis în 2025 să înghețe pensiile și în 2026, păstrând punctul de pensie la 81 de lei, valoarea din 2024.
Aproape 5 milioane de pensionari sunt afectați de blocarea pensiilor
FACIAS subliniază că decizia de a bloca pensiile afectează aproape 4,9 milioane de pensionari. Situația este și mai gravă pentru cei aflați în categoria vulnerabilă, aproape 1 milion de persoane trăind cu pensia minimă de 1.281 de lei pe lună.
Organizația avertizează că refuzul indexării pensiilor încalcă drepturile garantate de Constituția României și ignoră obligațiile statului de a proteja veniturile cetățenilor în contextul inflației ridicate.
Fundația a transmis Guvernului și CNPP că solicitarea de indexare trebuie soluționată în 30 de zile. În caz contrar, FACIAS va acționa în instanță pentru a obliga autoritățile să respecte legea și să majoreze pensiile.
Această situație evidențiază tensiunea dintre măsurile de austeritate și drepturile sociale. Indexarea pensiilor rămâne singura soluție legală pentru a păstra puterea de cumpărare a pensionarilor și pentru a menține echilibrul între creșterea prețurilor și veniturile seniorilor.
„Textul de lege este clar, imperativ și lipsit de echivoc. Indexarea punctului de referință al pensiei nu este o măsură opțională. Cu toate acestea, statul român a decis menținerea punctului de referință la valoarea de 81 de lei și pentru anul 2026, blocând veniturile pensionarilor la nivelul anului 2024.
Această măsură de austeritate privează 4,9 milioane de pensionari români de majorarea legală a veniturilor și generează pierderi semnificative pentru o categorie largă și vulnerabilă de cetățeni, într-un context economic marcat de inflație ridicată. FACIAS reamintește că aproape un milion de seniori din România supraviețuiesc cu o pensie minimă de doar 1.281 de lei pe lună.
Dreptul la pensie este un drept garantat de Constituția României, iar indexarea acestuia cu valoarea inflației este soluția prin care statul încearcă să păstreze un raport echilibrat între creșterea prețurilor și nivelul pensiilor din România. Statul are obligația legală să asigure o pensie care să țină pasul cu prețurile și cu realitatea economică. Refuzul autorităților de a indexa pensiile reprezintă o încălcare directă a obligației statului de a lua măsuri de protecție socială raportate la schimbările economice reale.
Dacă în termen de 30 de zile instituțiile vizate nu vor da curs solicitării, FACIAS va acționa în instanță Guvernul României și Casa Națională de Pensii Publice pentru a solicita obligarea acestora la majorarea pensiilor românilor conform prevederilor legale”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.
