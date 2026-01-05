Austria se pregătește să introducă, de la începutul anului 2026, o majorare automată a pensiilor, menită să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor în contextul creșterii costurilor de trai.

Ajustarea va fi aplicată conform regulilor legale și va intra în vigoare fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri suplimentare.

Sistemul austriac de pensii ajustează anual sumele plătite, ținând cont de evoluția inflației. În acest mecanism, pensiile mai mici primesc o creștere proporțional mai mare, pentru a sprijini persoanele cu venituri reduse, în timp ce pensiile mari sunt majorate într-un ritm mai moderat. Această abordare urmărește echitatea socială și menținerea sustenabilității sistemului public de pensii.

Pentru 2026, referința de ajustare este de 1,027, calculată pe baza ratei medii a inflației între august 2024 și iulie 2025. Majorarea se aplică veniturilor totale din pensii, inclusiv pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de urmaș, pensiile din sectorul public și alte prestații legale.

De la 1 ianuarie 2026, majorarea pensiilor va fi următoarea:

Veniturile lunare totale de până la 2.500 euro vor crește cu 2,7%.

Pentru pensiile care depășesc 2.500 euro lunar, majorarea va fi de 67,50 euro.

Alocațiile suplimentare vor fi, de asemenea, majorate cu 2,7%.

Toate aceste modificări se vor reflecta automat pe taloanele de pensie, fără proceduri suplimentare pentru pensionari.

Românii care și-au desfășurat activitatea profesională în Austria – în domenii precum construcții, industrie, servicii sau îngrijire – vor resimți direct aceste creșteri. Chiar și cei care au contribuit doar parțial la sistemul austriac vor beneficia proporțional, în funcție de drepturile acumulate.

Pentru cei cu cariere împărțite între Austria, România și alte țări europene, majorarea afectează doar pensia austrieacă, fără a modifica sumele primite din alte state. Totuși, chiar și o ajustare parțială poate aduce un plus de stabilitate financiară și poate influența pozitiv bugetul lunar al pensionarilor.