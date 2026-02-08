Legislația în vigoare stabilește reguli clare pentru soțul supraviețuitor care solicită pensia de urmaș. Principala condiție este durata căsniciei cu persoana decedată.

Soțul rămas în viață poate beneficia integral de pensia de urmaș doar dacă a fost căsătorit cu susținătorul decedat cel puțin 15 ani. În cazul în care căsnicia a durat între 10 și 15 ani, dreptul la pensie există, însă suma este diminuată printr-o penalizare de 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la împlinirea celor 15 ani.

Dacă durata căsniciei a fost mai mică de 10 ani, legislația nu permite acordarea pensiei de urmaș soțului supraviețuitor.

Există însă și situații în care durata căsniciei nu reprezintă un criteriu eliminatoriu. De exemplu, dacă soțul supraviețuitor este încadrat într-un grad de invaliditate I sau II, acesta poate primi pensia de urmaș chiar și în cazul unei căsnicii de minimum un an.

Totodată, legea nu impune condiții legate de durata căsătoriei atunci când decesul susținătorului a fost cauzat de un accident de muncă sau de o boală profesională. În aceste cazuri, singura limitare se referă la venituri: soțul supraviețuitor nu trebuie să obțină venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară.

Valoarea pensiei de urmaș depinde de numărul beneficiarilor rămași în întreținere. Procentele aplicate sunt stabilite astfel:

50% din pensia susținătorului decedat, în cazul unui singur urmaș

75% din pensie, dacă există doi urmași

100% din pensia decedatului, atunci când sunt trei sau mai mulți urmași

De exemplu, dacă pensia persoanei decedate era de 3.500 de lei, un singur urmaș va primi 1.750 de lei. În cazul a doi urmași, suma totală de 2.625 de lei se împarte între aceștia, iar dacă sunt trei sau mai mulți beneficiari, valoarea totală acordată este de 3.500 de lei.

Pentru obținerea pensiei de urmaș, solicitantul trebuie să depună un dosar care să conțină, în principal:

cererea tip

certificatul de deces al susținătorului

actele de stare civilă (certificate de naștere și căsătorie)

adeverințe de studii, dacă este cazul

decizia medicală de invaliditate, dacă este cazul

documente suplimentare, în situația unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

Pensia de urmaș nu este acordată exclusiv soților supraviețuitori. Copiii persoanei decedate pot primi acest drept până la împlinirea vârstei de 16 ani. Plata poate fi continuată până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ.

În cazul copiilor care suferă de o invaliditate apărută în perioada în care se aflau în una dintre aceste situații, pensia de urmaș poate fi acordată pe întreaga durată a vieții.

Pensia de urmaș se achită lunar, în aceleași condiții ca și celelalte tipuri de pensii din sistemul public.