Un amplu proces administrativ care vizează pensii din Germania este în curs de pregătire, iar primele efecte concrete se vor vedea în următorii ani. Autoritățile au anunțat revizuirea a aproximativ 10 milioane de conturi de pensii, în contextul aplicării Mütterrente III, cea de-a treia etapă a mecanismului de recunoaștere a perioadelor de creștere a copiilor. Măsura are ca scop uniformizarea drepturilor pentru părinți, indiferent de anul nașterii copiilor.

Mütterrente nu este o pensie distinctă, ci o componentă a sistemului public de pensii prin care sunt acordate puncte de pensie pentru anii în care părinții s-au ocupat de creșterea copiilor. Conceptul a fost introdus în 2014, extins în 2019, iar noua etapă urmărește eliminarea diferențelor existente între generații. Deși denumirea face trimitere la mame, mecanismul se aplică atât femeilor, cât și bărbaților care îndeplinesc condițiile legale.

Prin Mütterrente III, autoritățile urmăresc să corecteze situațiile în care carierele profesionale au fost afectate de pauze sau de muncă redusă pentru îngrijirea copiilor. Ajustarea este considerată una dintre cele mai importante modificări recente din domeniul pensiilor, atât prin numărul mare de beneficiari, cât și prin implicațiile bugetare pe termen lung, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Deși noul cadru legislativ este programat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, plata efectivă a sumelor majorate va începe abia în 2028. Explicația oficială ține de complexitatea procesului administrativ și tehnic necesar pentru recalcularea pensiilor. Fiecare dintre cele peste 10 milioane de dosare trebuie analizat individual, în funcție de istoricul profesional și familial al beneficiarilor.

Autoritățile din sistemul public de pensii au arătat că este necesară adaptarea sistemelor informatice și verificarea impactului asupra altor drepturi conexe. În multe cazuri, perioadele de creștere a copiilor datează de zeci de ani, iar integrarea lor corectă presupune verificări detaliate și corelări juridice complexe.

Plata va avea însă caracter retroactiv, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu vor pierde sumele aferente perioadei dintre intrarea în vigoare a legii și momentul efectuării plăților.

„Peste zece milioane de pensii trebuie analizate individual, ținând cont de toate situațiile juridice din trecut”, au transmis reprezentanții sistemului public de pensii, explicând motivele pentru acest calendar extins.

Un element central al Mütterrente III îl reprezintă egalizarea perioadelor recunoscute pentru creșterea copiilor. Pentru copiii născuți înainte de 1992, vor fi luate în calcul până la 36 de luni, la fel ca în cazul copiilor născuți după acest an. Până în prezent, pentru această categorie erau recunoscute doar 30 de luni.

Diferența de șase luni suplimentare se traduce printr-o jumătate de punct de pensie pentru fiecare copil. În total, pentru un copil pot fi acordate până la trei puncte de pensie, în funcție de situația individuală a părintelui. Valoarea unui jumătate de punct este, în prezent, de aproximativ 20,40 euro pe lună, însă suma exactă poate varia în funcție de ajustările anuale ale pensiilor.

Nivelul final al majorărilor va fi cunoscut doar în momentul începerii plăților efective. Autoritățile au precizat că recalcularea va ține cont de toate modificările legislative și de indexările care vor avea loc până în 2028.

Aplicarea Mütterrente III nu necesită depunerea unei cereri separate, recalcularea urmând să fie realizată automat de instituțiile de pensii. Condiția este ca perioadele de creștere a copiilor să fie deja înregistrate în contul de pensie al beneficiarului. În situațiile în care aceste perioade nu apar în evidențe, este necesară o solicitare formală, depusă în scris.

Costurile generate de această măsură vor fi acoperite din fonduri bugetare, statul urmând să compenseze cheltuielile suplimentare ale sistemului public de pensii. Autoritățile au subliniat că majorarea pensiilor poate avea efecte și asupra altor drepturi sociale, precum ajutoarele sociale, alocațiile pentru locuință sau pensiile de urmaș.

Informațiile privind calendarul și modul de aplicare a Mütterrente III au fost comunicate de instituțiile oficiale, în contextul dezbaterilor privind sustenabilitatea sistemului de pensii și recunoașterea muncii neremunerate desfășurate de părinți de-a lungul anilor.