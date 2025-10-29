PENNY a inaugurat un nou magazin în Piatra Neamț, al cincilea din oraș și al 430-lea din întreaga țară. Retailerul german continuă un plan ambițios de extindere, care prevede investiții de 3 miliarde de euro în următorii zece ani, de trei ori mai mult decât suma investită în perioada 2014–2024.

Planul de dezvoltare include extinderea rețelei la 1.000 de magazine și șase centre logistice regionale. Creșterea investițiilor este influențată atât de expansiunea accelerată, cât și de scumpirea terenurilor și materialelor de construcție.

În ultimul deceniu, afacerile PENNY România au crescut puternic, cifra de afaceri urcând de la 2,33 miliarde lei în 2014 la 9,44 miliarde lei în 2024, potrivit datelor Profit.ro. Profitul net a avansat de aproape 20 de ori, de la 11,3 milioane lei la 224,9 milioane lei, iar datoriile s-au triplat, ajungând la 1,21 miliarde lei.

Anul 2024 a fost cel mai activ pentru companie, cu investiții totale de 870 milioane lei (aproximativ 175 milioane euro) pentru deschiderea a 40 de magazine noi, proiecte de digitalizare și eficiență operațională.

Și Kaufland România își continuă extinderea. Compania va deschide joi, 30 octombrie, un magazin în orașul Săcele, județul Brașov, creând aproximativ 70 de locuri de muncă.

Noul magazin se remarcă printr-o fațadă verde acoperită cu plante cățărătoare, menită să reducă temperatura exterioară și să contribuie la un mediu urban mai curat. În apropierea magazinului a fost amenajat și un loc de joacă în aer liber pentru copii, cu o suprafață de peste 80 de metri pătrați.

Noua locație dispune de 201 locuri de parcare, dintre care 8 pentru persoanele cu dizabilități, 5 pentru părinți și 5 locuri pentru încărcarea mașinilor electrice. De asemenea, clienții au la dispoziție 2 rastele pentru biciclete, cu 3 locuri fiecare.

Kaufland a integrat în noua locație mai multe inițiative de sustenabilitate și reciclare. Clienții pot utiliza un automat self-service de colectare a ambalajelor, care oferă vouchere de reducere în schimbul PET-urilor, sticlelor și dozelor de aluminiu cu simbolul „Ambalaj cu garanție”.

De asemenea, în zona de la intrare a fost amenajat un spațiu de colectare sub forma unei broscuțe țestoase, unde pot fi depuse ambalaje de produse cosmetice și de curățenie. Cei care reciclează aici primesc vouchere de 35% reducere pentru achiziția altor produse similare.