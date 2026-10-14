Par locuri sigure, dar nu sunt. 10 ascunzători din casă în care nu ar trebui să ții banii

Banii păstrați în locuință pot fi vulnerabili dacă sunt ascunși în locuri previzibile. Multe persoane aleg să depoziteze numerarul în sertare, printre haine sau în diferite obiecte de uz casnic, convinse că astfel economiile rămân ferite de privirile străinilor.

În realitate, unele dintre aceste soluții sunt cunoscute și pot fi verificate rapid de persoanele care caută bani sau alte bunuri de valoare. Ascunderea bancnotelor sub saltea ori într-o noptieră poate părea o măsură simplă pentru protejarea economiilor, însă nu oferă neapărat siguranța așteptată.

Locurile folosite frecvent pentru depozitarea obiectelor personale pot deveni ținte evidente atunci când cineva caută numerar într-o locuință. Există mai multe ascunzători considerate practice de proprietari, dar care nu oferă un avantaj real dacă sunt ușor de anticipat. De la mobilierul din dormitor până la recipientele din bucătărie, numeroase spații obișnuite pot fi mai puțin sigure decât par la prima vedere.

1. Sub saltea sau pernă. Ascunderea banilor sub saltea ori în interiorul pernei este una dintre cele mai cunoscute metode de păstrare a numerarului în locuință. Tocmai popularitatea acestei soluții o face ușor de anticipat, iar locurile respective pot fi verificate atunci când sunt căutate obiecte de valoare.

2. În noptieră. Sertarele de lângă pat sunt folosite adesea pentru depozitarea banilor, bijuteriilor și a altor bunuri personale. Fiind ușor accesibile și aflate într-o zonă în care oamenii își păstrează frecvent obiectele importante, acestea nu reprezintă o alegere sigură pentru economii.

3. În dulap sau printre șosete. Hainele, buzunarele și sertarele cu șosete pot părea locuri potrivite pentru ascunderea bancnotelor. Totuși, banii introduși printre articolele vestimentare nu sunt neapărat bine protejați, mai ales dacă spațiile de depozitare sunt verificate.

4. În cutii de cafea sau de biscuiți. Unele persoane folosesc recipiente obișnuite din bucătărie pentru a păstra numerarul, mizând pe faptul că acestea nu atrag atenția. Cutii precum cele de cafea sau de biscuiți nu oferă însă o protecție specială, iar utilizarea lor ca ascunzători poate fi ușor anticipată.

5. În oale sau în cămară. Vasele de bucătărie și spațiile în care sunt depozitate alimentele pot fi folosite pentru păstrarea banilor, însă această metodă nu garantează că numerarul va rămâne nedescoperit. Faptul că banii sunt ascunși printre obiectele folosite zilnic nu înseamnă că sunt protejați împotriva furtului.

6. În vaze. Introducerea unui plic cu bani într-o vază este o soluție simplă, dar nu oferă un nivel ridicat de protecție. Obiectele decorative pot deveni ascunzători previzibile atunci când proprietarii le folosesc în mod repetat pentru depozitarea unor bunuri de valoare.

7. În spatele tablourilor. Ideea de a ascunde bani sau de a amplasa un seif în spatele unui tablou este cunoscută inclusiv din filme. Tocmai familiaritatea acestei metode reduce avantajul pe care proprietarii cred că îl obțin prin alegerea unui asemenea loc.

8. Printre cărți. Bancnotele introduse între paginile unei cărți pot trece neobservate în anumite situații, însă această metodă nu garantează protecția economiilor. Același lucru este valabil pentru cărțile modificate special pentru a ascunde obiecte, dacă biblioteca ajunge să fie verificată.

9. În sertarele biroului. Biroul este un spațiu în care sunt păstrate frecvent documente, bani și obiecte personale importante. Din acest motiv, sertarele sale nu sunt o soluție potrivită pentru depozitarea unor sume importante de numerar, mai ales atunci când sunt folosite ca loc principal pentru păstrarea bunurilor de valoare.

10. În aparatura electronică. Ascunderea banilor în interiorul unor dispozitive electronice nu reprezintă o garanție de siguranță. Pe lângă posibilitatea ca numerarul să fie descoperit, există și riscul ca aparatura să fie vizată direct de hoți, ceea ce poate duce la pierderea atât a banilor, cât și a dispozitivului.

Păstrarea unor sume mari de numerar în casă implică riscuri chiar și atunci când proprietarii încearcă să găsească ascunzători mai puțin evidente. În plus, condițiile poliței de asigurare pot limita despăgubirile pentru banii furați din locuință, astfel că este important ca proprietarii să verifice prevederile contractuale referitoare la numerar și bunurile de valoare.

Pentru situațiile în care este necesară păstrarea unei sume de bani în locuință, un seif solid, fixat corespunzător și dificil de îndepărtat poate oferi o protecție mai bună decât depozitarea bancnotelor în mobilier sau în obiecte de uz casnic. Nivelul de protecție depinde însă de caracteristicile seifului și de modul în care acesta este instalat.

Potrivit publicației germane Ruhr24.de, printre locurile cunoscute pentru ascunderea banilor se numără salteaua, noptiera, dulapurile, recipientele din bucătărie, vazele, tablourile, cărțile și sertarele biroului.